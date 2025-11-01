MP Police Constable Transfer Transfer: एमपी में 148 आरक्षकों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP Police Constable Transfer:मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यलय ने लंबे इंतेजार के बाद आरक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। ये आदेश 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। जारी सूची में कुल 148 आरक्षकों को 'स्वयं के व्यय पर' नई पदस्थापना दी गई है। इस लिस्ट में कई ऐसे पुलिसकर्मी शामिल हैं जिन्हें अपनी पसंदीदा जगह या गृह जिले के पास पोस्टिंग मिली है।
जानकारी के मुताबिक, जबलपुर से खरगोन स्थानांतरित हुए लाली वर्मा, इंदौर से जबलपुर गए आरक्षक सोनू नामदेव और सीधी से झाबुआ पहुंचे मोनू राठौर जैसे कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर तबादला पा गए हैं। वहीं महिला आरक्षकों में ज्योति सिंह और पिंकी तिवारी को भी पसंदीदा जिलों में ट्रांसफर किया गया है। पिंकी तिवारी को नरसिंहपुर से बालाघाट और ज्योति सिंह को सतना से रीवा भेजा गया है।
