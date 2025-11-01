Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Transfer: एमपी में 148 आरक्षकों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

MP Police Constable Transfer List 2025: मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यलय ने लंबे इंतेजार के बाद आरक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 01, 2025

Transfer Breaking

MP Police Constable Transfer Transfer: एमपी में 148 आरक्षकों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP Police Constable Transfer:मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यलय ने लंबे इंतेजार के बाद आरक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। ये आदेश 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। जारी सूची में कुल 148 आरक्षकों को 'स्वयं के व्यय पर' नई पदस्थापना दी गई है। इस लिस्ट में कई ऐसे पुलिसकर्मी शामिल हैं जिन्हें अपनी पसंदीदा जगह या गृह जिले के पास पोस्टिंग मिली है।

देखें लिस्ट

इनके नाम की चर्चा

जानकारी के मुताबिक, जबलपुर से खरगोन स्थानांतरित हुए लाली वर्मा, इंदौर से जबलपुर गए आरक्षक सोनू नामदेव और सीधी से झाबुआ पहुंचे मोनू राठौर जैसे कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर तबादला पा गए हैं। वहीं महिला आरक्षकों में ज्योति सिंह और पिंकी तिवारी को भी पसंदीदा जिलों में ट्रांसफर किया गया है। पिंकी तिवारी को नरसिंहपुर से बालाघाट और ज्योति सिंह को सतना से रीवा भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

अफसरों पर भड़के महापौर, ब्लैकलिस्ट-टर्मिनेशन के निर्देश जारी, ये है वजह
इंदौर
Mayor Pushyamitra Bhargava

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 01:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Transfer: एमपी में 148 आरक्षकों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में दौड़ेगी ‘METRO’, एनओसी नहीं मिलने पर बढ़ा इंतजार

mp news
भोपाल

MCU की तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज कराए दोस्तों के बयान

MCU Student Death
भोपाल

Madhya Pradesh Foundation Day: पीएम मोदी ने दी बधाई, भेजा उम्मीदों से भरा संदेश

PM Narendra Modi
भोपाल

‘भैया तैरना जानते थे…’, भोपाल के अंकित की थाईलैंड में मौत, सीएम से जांच की मांग

Bhopal Ankit dies in Thailand Trip
भोपाल

MP Foundation Day : 70 साल का हुआ एमपी, सीएम मोहन ने प्रदेशवासियों को दिया खास संदेश, सभी जानें

MP Foundation Day
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.