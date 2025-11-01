Transfer: एमपी में 148 आरक्षकों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

जानकारी के मुताबिक, जबलपुर से खरगोन स्थानांतरित हुए लाली वर्मा, इंदौर से जबलपुर गए आरक्षक सोनू नामदेव और सीधी से झाबुआ पहुंचे मोनू राठौर जैसे कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर तबादला पा गए हैं। वहीं महिला आरक्षकों में ज्योति सिंह और पिंकी तिवारी को भी पसंदीदा जिलों में ट्रांसफर किया गया है। पिंकी तिवारी को नरसिंहपुर से बालाघाट और ज्योति सिंह को सतना से रीवा भेजा गया है।