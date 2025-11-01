अफसरों पर भड़के महापौर, ब्लैकलिस्ट-टर्मिनेशन के निर्देश जारी, ये है वजह

महापौर बोले, इस तरह बनी सड़क को खोदने से निगम को आर्थिक नुकसान के साथ लोगों को परेशानी हो रही है। यह गंभीर लापरवाही है, दोनों की जिमेदारी तय होगी। उन्होंने अपर आयुक्त से कहा कि कंसल्टेंट को हम अच्छा पैसा देते हैं, फिर ये मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। महापौर ने निर्देश दिए कि जिमेदारों पर कार्रवाई करें। निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर टर्मिनेट करने के साथ पेनल्टी लगाएं। साथ ही नुकसान की भरपाई भी कंसल्टेंट एजेंसी से वसूलें। बताया जा रहा है कि करीब एक करोड़ से ज्यादा लागत से यहां सड़क बन रही थी। पहले ठेकेदार के निधन के बाद दूसरे को काम दिया, जिसके कारण यह गड़बड़ी हुई।