अफसरों पर भड़के महापौर, ब्लैकलिस्ट-टर्मिनेशन के निर्देश जारी, ये है वजह

MP News इंदौर में सड़क निर्माण के बाद याद आया स्ट्रॉर्म वाटर लाइन डालना तो भूल ही गए, फिर कर दी खुदाई अफसरों पर भड़के महापौर पुष्यमित्र भार्गव (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News:इंदौर के तीन इमली ब्रिज के पास सर्विस रोड के एक हिस्से का निर्माण करने के बाद स्ट्रॉर्म वाटर लाइन डालने की याद आई तो खुदाई शुरू कर दी। आम नागरिक की शिकायत पर शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को तलब कर फटकार लगाई और कहा, सड़क बनने से पहले ही सोच लेते, बनने के बाद खुदाई करना कहां की समझदारी है, शहर को कब तक यूं खोदोगे?
गुरुवार रात एक राहगीर ने महापौर को वीडियो भेजा था, जिसमें दिखाया कि नई बनी सड़क को फिर से खोदा जा रहा है। वीडियो देख महापौर खुद सच्चाई जानने शुक्रवार को मौके पर पहुंचे और चौराहे पर देखते ही चौंक गए। सड़क अभी पूरी बनी भी नहीं थी, आधा काम ही हुआ था और उसी पर फिर से खुदाई चल रही थी। उन्होंने तुरंत अपर आयुक्त अभय राजन, जोनल अधिकारी अतीक खान, जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौड़ और निर्माण एजेंसी के साथ कंसल्टेंट एजेंसी एसएनएस के प्रतिनिधियों को बुलाया।
महापौर ने नाराजगी जताकर कहा, आप काम ऐसे करते हो, जिससे जानता परेशान होती है। महापौर ने सवाल किया, सड़क पूरी बने बिना दोबारा खुदाई क्यों? इस पर उन्हें जवाब मिला कि स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जा रही है। इसका प्रस्ताव बाद में मंजूर हुआ। इस पर महापौर भड़क गए और बोले, पहले नहीं पता था कि लाइन डालनी है। सड़क बनने के बाद खुदाई कौन-सी समझदारी है।
महापौर बोले, इस तरह बनी सड़क को खोदने से निगम को आर्थिक नुकसान के साथ लोगों को परेशानी हो रही है। यह गंभीर लापरवाही है, दोनों की जिमेदारी तय होगी। उन्होंने अपर आयुक्त से कहा कि कंसल्टेंट को हम अच्छा पैसा देते हैं, फिर ये मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। महापौर ने निर्देश दिए कि जिमेदारों पर कार्रवाई करें। निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर टर्मिनेट करने के साथ पेनल्टी लगाएं। साथ ही नुकसान की भरपाई भी कंसल्टेंट एजेंसी से वसूलें। बताया जा रहा है कि करीब एक करोड़ से ज्यादा लागत से यहां सड़क बन रही थी। पहले ठेकेदार के निधन के बाद दूसरे को काम दिया, जिसके कारण यह गड़बड़ी हुई।
जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर के मुताबिक, जहां भी एक करोड़ या उससे अधिक लागत की सड़क बनेगी तो वहां अब प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़क के प्रस्ताव में ड्रेनेज, स्ट्रॉर्म वाटर लाइन का प्रावधान करने को कहा है ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो।
