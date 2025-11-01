‘भैया तैरना जानते थे…’, भोपाल के अंकित की थाईलैंड में मौत, सीएम से जांच की मांग

अंकित की चार साल पहले शादी हुई थी। वह दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। उसकी तीन साल की एक बेटी है। अंकित परिवार का सहारा था और उसकी मौत के बाद घर में मातम पसरा है। परिजनों ने बताया कि थाईलैंड में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को अंकित का शव भारत लाया जाएगा। परिवार अब उसके अंतिम संस्कार के बाद पुलिस को शिकायत देकर घटना की जांच की मांग करेंगे।