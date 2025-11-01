‘भैया तैरना जानते थे…’, भोपाल के अंकित की थाईलैंड में मौत, सीएम से जांच की मांग

Bhopal Ankit dies in Thailand Trip (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: थाईलैंड(Thailand Trip) समुद्र में तैरते हुए भोपाल के अंकित साहू की मौत ने उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया है। अंकित की बहन और उनके चाचा जगदीश साहू का कहना है कि मौत समुद्र में डूबने से नहीं, बल्कि किसी साजिश के तहत हुई है। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। अंकित के शव को पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को शव भोपाल पहुंचेगा।
23 अक्टूबर को वह कंपनी के टूर पर अपने चार दोस्तों के साथ थाईलैंड गया था। इस ग्रुप में 5 से 6 लोग थे। 28 अक्टूबर को समुद्र में नहाते समय अचानक अंकित की मौत हो गई थी। उसी दौरान उसके साथी निकेश को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
चाचा जगदीश साहू ने बताया कि अंकित की फिटनेस बेहतरीन थी और उसकी लंबाई करीब 6 फीट थी। वह बचपन से ही बहुत अच्छे से तैरना जानता था। उन्होंने आगे कहा कि इतना मजबूत और तैरना जानने वाला लड़का कैसे डूब सकता है यह हादसा नहीं है किसी साजिश का हिस्सा लगता है।
चाचा ने बताया कि अंकित की पत्नी से घटना वाले दिन दोस्त निकेश ने फोन करके मोबाइल का पासवर्ड मांगा था। मौत की सूचना देने बाद पासवर्ड किस लिए मांगा था। इससे शंका और गहरी हो गई है। उनका कहना है कि मामले की जांच भारत सरकार को थाईलैंड दूतावास के माध्यम से करानी चाहिए।
अंकित की चार साल पहले शादी हुई थी। वह दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था। उसकी तीन साल की एक बेटी है। अंकित परिवार का सहारा था और उसकी मौत के बाद घर में मातम पसरा है। परिजनों ने बताया कि थाईलैंड में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को अंकित का शव भारत लाया जाएगा। परिवार अब उसके अंतिम संस्कार के बाद पुलिस को शिकायत देकर घटना की जांच की मांग करेंगे।
सागर निवासी अंकित साहू परिवार के साथ भोपाल के शाहजहांनाबाद स्थित रेजिमेंट रोड पर रहते थे। वह बीएल लाइफ साइंसेज नाम की मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम करते था।
