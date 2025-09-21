एमपी के 16 गांवों का खत्म हो जाएगा अस्तित्व, नेस्तनाबूद हो जाएंगी हजारों बिल्डिंगें

PKC- मध्यप्रदेश में कई गांवों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। यहां के हजारों मकान, दुकान मिट्टी में मिल जाएंगे। ये गांव नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के कारण यह स्थिति निर्मित हो रही है।

प्रोजेक्ट के तहत गुना जिले में बांध बनाया जाना है जिसमें अनेक गांव डूब जाएंगे। हालांकि गांवों के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहां की जमीनें बेहद उपजाऊ है जिसे दूसरे राज्य यानि राजस्थान के हित में बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि ग्रामीण यहां से हटने के लिए तैयार नहीं हैं और साफ कह रहे हैं कि बांध के लिए वे अपने पुश्तैनी मकान, खेत-खलिहान, जमीनें नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीण और किसान संगठन यहां बड़े बांध के स्थान पर छोटे स्टॉप डैम बनाने की वकालत कर रहे हैं।