यहां दौड़ेंगी 195 इलेक्ट्रिक बसें, शहीदों के नाम पर होंगे नए बस स्टॉप

MP News: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत मध्यप्रदेश के इस शहर में जल्द 195 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। बसों के संचालन की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। पहले चरण में 100 बसें मिली हैं। साथ ही नए बस स्टॉप शहीदों के नाम पर होंगे।

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 08, 2025

mp news e bus run in mp

PM E-Bus

MP News: राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 195 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके लिए कस्तूरबा नगर और संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में अत्याधुनिक बस डिपो का निर्माण अंतिम चरण में है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) को पहले चरण में 100 बसें मिली हैं, जबकि आरएसवीपी योजना के तहत 95 अतिरिक्त बसों की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस तरह शहर के बेड़े में जल्द ही कुल 195 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी।

महापौर मालती राय ने दिए निर्देश

महापौर मालती राय ने शुक्रवार को डिपो स्थलों का निरीक्षण किया और कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिपो पर सोलर पैनल लगाने और सभी बस स्टॉप पर उच्च स्तरीय साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। दोनों डिपो में बसों की पार्किंग, चार्जिंग और संधारण की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 50-50 बसों के लिए दोनों स्थलों पर डिपो बन रहे हैं।

लोककला से सजेंगे बस स्टॉप

● डिपो स्थल: कस्तूरबा नगर (आइएसबीटी) और संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़)।
● मॉडल: जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर संचालन।
● नामकरण: नए बस स्टॉप शहीदों के नाम पर होंगे।
● आर्ट वर्क: बस स्पॉट में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण के साथ लोककला भी दिखेगी।

क्रांति गौड़ ने मांगा स्टेडियम, सीएम मोहन ने अफसरों से कहा-छतरपुर में बनाएं
भोपाल
MP News

08 Nov 2025 08:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / यहां दौड़ेंगी 195 इलेक्ट्रिक बसें, शहीदों के नाम पर होंगे नए बस स्टॉप

