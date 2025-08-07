भोपाल में बनेंगे ‘2 नए ब्रिज’, ट्रैफिक से आजाद होगी 2 लाख की आबादी

MP News: एमपी के भोपाल शहर में लोगों को जल्द ही भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। आने वाले समय में जल्द ही दो नए ब्रिज का जमीनी काम शुरू होगा। भोपाल हाट से शुरू होकर छह नंबर की ओर व कलियासोत नदी पर दानिशकुंज वाला ब्रिज लोगों की परेशानियों को दूर करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मंजूरियों की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है।
इसी माह आखिर तक सर्वे शुरू होगा और फिर सितंबर-अक्टूबर में जमीनी काम शुरू हो जाएगा। दोनों क्षेत्रों में दो लाख लोगों के ट्रैफिक से राहत मिलेगी।
1- दानिशकुंज ब्रिज
लंबाई: करीब 100 मीटर
चौड़ाई: 10 मीटर
लागत: पांच करोड़ रुपए
स्थिति: अभी दो लेन ब्रिज है, इसे चार लेन किया जाएगा। इससे जुड़ी रोड सीआई कोलार सिक्सलेन से मनीषा मार्केट से आगे देवी अहिल्या तिराहा तक चार लेन हो गई है।
2- भोपाल हाट से व्यापमं चौराहा
लंबाई: 1000 मीटर के करीब
चौड़ाई: 15 मीटर
लागत: 22 करोड़ रुपए। 2.55 करोड़ रुपए काम शुरू करने के लिए मंजूर।
स्थिति: शौर्य स्मारक के पास से व्यापमं तक आने वाले ब्रिज को लेकर मंजूरियों की प्रक्रियाएं पूरी। डीपीआर लगभग तैयार है।
-दानिशकुंज ब्रिज सीसी फोरलेन को बॉटल नेक बनने से रोकेगा। नर्मदापुरम रोड व गुलमोहर की ओर कोलार से आवाजाही बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति को खत्म कर ट्रैवल टाइम घटाएगा।
-भोपाल हाट से व्यापमं के बीच लिंक रोड को बायपास किया जाएगा। यहां दुर्घटना की आशंका खत्म होगी। शहर की प्रमुख रोड पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा।