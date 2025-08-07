भोपाल में बनेंगे ‘2 नए ब्रिज’, ट्रैफिक से आजाद होगी 2 लाख की आबादी

MP News: एमपी के भोपाल शहर में लोगों को जल्द ही भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। आने वाले समय में जल्द ही दो नए ब्रिज का जमीनी काम शुरू होगा। भोपाल हाट से शुरू होकर छह नंबर की ओर व कलियासोत नदी पर दानिशकुंज वाला ब्रिज लोगों की परेशानियों को दूर करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मंजूरियों की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है।