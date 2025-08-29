Patrika LogoSwitch to English

भोपाल शहर में बनेंगी 2 नई ‘मल्टीलेवल पार्किंग’, तैयार हुई DPR

MP News: निगम ने दोनों परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार कर 3 माह पहले नगरीय आवास मंत्रालय को भेज दी है।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 29, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के भोपाल शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर मिलने वाली है। नगर निगम शहर के दो सबसे व्यस्त क्षेत्रों 10 नंबर मार्केट और आईएसबीटी पर करीब 50 करोड़ की लागत से दो नई मल्टीलेवल पार्किंग बनाने जा रहा है। इन दोनों पार्किंगों के बन जाने से शहर के प्रमुख बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। दोनों पार्किंगों का डिजाइन एक जैसा होगा, जिसमें 5 मंजिलें होंगी।

इन मल्टीलेवल पार्किंग से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। हम जल्द ही फंड और जमीन के मुद्दों को सुलझाकर काम शुरू करेंगे।- मालती राय, महापौर

फोटो सोर्स: पत्रिका

1500 से अधिक वाहन हो सकेंगे पार्क

निगम ने दोनों परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार कर 3 माह पहले नगरीय आवास मंत्रालय को भेज दी है। इसके साथ ही जमीन के आवंटन के लिए जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा गया है। प्रत्येक पार्किंग की अनुमानित लागत 25 करोड़ है। इन पांच मंजिला इमारतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक में तीन फ्लोर पर करीब 500 कारों की पार्किंग हो सकेगी। जबकि 500 बाइक की भी जगह होगी।

कुल मिलाकर एक पार्किंग में 1000 से अधिक वाहनों को व्यवस्थित जगह मिल पाएगी। कलेक्टर द्वारा गठित टीम पुराने शहर में भी मौजूद बाजारों में पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अध्ययन कर उनके सुधार को लेकर प्रशासन को रिपोर्ट देगी। उसके बाद सुधार के काम शुरू होंगे।

सड़कें होंगी चौड़ी

इन पार्किंग के निर्माण के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की सड़कों को भी सुधारा जाएगा। 10 नंबर मार्केट में वंदे मातरम चौराहे से 10 नंबर तिराहे तक का हिस्सा, जो अभी 60 फीट चौड़ा है, उसे बढ़ाकर 80 फीट किया जाएगा। इसी तरह आइएसबीटी के सर्विस रोड का भी चौड़ीकरण किया जाएगा और इसे सीसी रोड में बदला जाएगा।

वर्तमान स्थिति

10 नंबर मार्केट में अभी केवल 100 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह है, जबकि वहां हजारों गाड़ियां आती हैं। आईएसबीटी पर आने वाले वाहनों में से केवल 10 फीसदी को ही पार्किंग मिल पाती है। नई मल्टीलेवल पार्किंग बनने से बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के परिजन, निगम कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस के वाहन पार्क हो सकेंगे।

लागत निकालने के लिए बनेंगे कमर्शियल फ्लोर

इन मल्टीलेवल पार्किंग की इमारतों के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को कमर्शियल बनाया जाएगा, जिससे निगम की आय और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इस बदलाव के लिए दोनों जगहों पर मौजूदा रेजिडेंशियल लैंडयूज को बदलकर कमर्शियल किया जा रहा है।

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

