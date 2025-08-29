भोपाल शहर में बनेंगी 2 नई ‘मल्टीलेवल पार्किंग’, तैयार हुई DPR

MP News: एमपी के भोपाल शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर मिलने वाली है। नगर निगम शहर के दो सबसे व्यस्त क्षेत्रों 10 नंबर मार्केट और आईएसबीटी पर करीब 50 करोड़ की लागत से दो नई मल्टीलेवल पार्किंग बनाने जा रहा है। इन दोनों पार्किंगों के बन जाने से शहर के प्रमुख बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। दोनों पार्किंगों का डिजाइन एक जैसा होगा, जिसमें 5 मंजिलें होंगी।