Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले 48 घंटे ‘2 सिस्टम एक्टिव’, 23 जिलों में होगी ‘भारी बारिश’, IMD की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग नें 23 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है...

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 05, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पास कमजोर पड़ गया है। यह चक्रवातीय घेरे के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस कारण बीच-बाच में आसमान साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि चक्रवातीय घेरे के असर से अगले तीन दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने दो सिस्टम की वजह से बीते दिन 50 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे औसत का कोटा 1360 मिलीमीटर पहुंच गया है। इस बार बारिश नया रिकॉर्ड बना रही है।

बारिश के 25 दिन शेष हैं। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम लगातार बन रहे हैं, जिससे बारिश की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

ये भी पढ़ें

‘आयकर रिफंड’ जल्दी चाहिए तो तुरंत करें ये 1 काम, जानें कब मिलेगा पैसा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

इन जिलों में बारिश अलर्ट जारी

मौसम विभाग नें 23 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम भारी वर्षा बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास,शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर वज्रपात में साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

कितनी हुई बारिश

मध्य प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 22% अधिक वर्षा हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 21% और पश्चिमी मध्य प्रदेश 23% अधिक वर्षा हुई है।अब तक 40 इंच बारिश हो चुकी है। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है, जो सीजन की 104 प्रतिशत है । जो सीजन की 108 प्रतिशत है। पिछले मानसूनी सीजन में औसत 44 इंच बारिश हुई थी।

ये भी पढ़ें

1700 से ज्यादा लोंगों के अटके ‘बंटवारा-नामांतरण’, काम बंद
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 05:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 48 घंटे ‘2 सिस्टम एक्टिव’, 23 जिलों में होगी ‘भारी बारिश’, IMD की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट