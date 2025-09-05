अगले 48 घंटे ‘2 सिस्टम एक्टिव’, 23 जिलों में होगी ‘भारी बारिश’, IMD की चेतावनी

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पास कमजोर पड़ गया है। यह चक्रवातीय घेरे के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस कारण बीच-बाच में आसमान साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि चक्रवातीय घेरे के असर से अगले तीन दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने दो सिस्टम की वजह से बीते दिन 50 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे औसत का कोटा 1360 मिलीमीटर पहुंच गया है। इस बार बारिश नया रिकॉर्ड बना रही है।