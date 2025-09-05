अगले 48 घंटे ‘2 सिस्टम एक्टिव’, 23 जिलों में होगी ‘भारी बारिश’, IMD की चेतावनी

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पास कमजोर पड़ गया है। यह चक्रवातीय घेरे के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस कारण बीच-बाच में आसमान साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि चक्रवातीय घेरे के असर से अगले तीन दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने दो सिस्टम की वजह से बीते दिन 50 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे औसत का कोटा 1360 मिलीमीटर पहुंच गया है। इस बार बारिश नया रिकॉर्ड बना रही है।
बारिश के 25 दिन शेष हैं। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम लगातार बन रहे हैं, जिससे बारिश की संभावना रहेगी। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
मौसम विभाग नें 23 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम भारी वर्षा बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास,शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर वज्रपात में साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 22% अधिक वर्षा हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 21% और पश्चिमी मध्य प्रदेश 23% अधिक वर्षा हुई है।अब तक 40 इंच बारिश हो चुकी है। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है, जो सीजन की 104 प्रतिशत है । जो सीजन की 108 प्रतिशत है। पिछले मानसूनी सीजन में औसत 44 इंच बारिश हुई थी।