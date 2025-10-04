Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

20 नए कॉलेजों को मिली मान्यता, नवंबर तक चलेगी काउंसलिंग

MP News: प्रदेश में फार्मेसी के 20 नए कॉलेजों को मान्यता मिल गई है। हालांकि प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं होने से छात्र परेशान है...।

भोपाल

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 04, 2025

pharmacy colleges

pharmacy colleges (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: फार्मेसी कोर्स ने प्रदेश में 20 नए कॉलेजों को मान्यता तो मिल गई लेकिन नया सत्र तीन माह लेट हो गया है। बढ़ते कॉलेजों की संख्या से जहां सीटें तो बढ़ रही हैं, वहीं एडमिशन प्रक्रिया लंबी खिंचने से छात्रों की पढ़ाई देर से शुरू हो रही है। नवंबर तक काउंसलिंग होने के आसार हैं, जबकि इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली गई है। इन कोर्सों के लिए नया सत्र एक सितंबर से सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, जबकि फार्मेसी स्टूडेंट्स अब भी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

हर साल बढ़ रही संस्थाओं की संख्या

  • सत्र 2023-24: बी.फार्मेसी कॉलेज 174, डी.फार्मेसी कॉलेज 142
  • सत्र 2024-25: में बी.फार्मेसी कॉलेज 179, डी.फार्मेसी कॉलेज 194

प्रवेश की स्थिति

फा र्मेसी कोर्स में अब तक महज पहले राउंड के ही एडमिशन पूरे हुए हैं। पहले चरण के तहत बी.फार्मेसी की 14,128 सीटों पर आवंटन हुआ, लेकिन केवल 4,763 विद्यार्थियों ने ही कॉलेजों में प्रवेश लिया। फार्मेसी कोर्स के द्वितीय चरण के लिए 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे, शुक्रवार को इसकी आखिरी तारीख थी। अब दूसरे चरण की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी। जिन विद्यार्थियों को सीट मिलेगी, वे 16 अक्टूबर तक फीस जमा कर प्रवेश ले सकेंगे।

23 से शुरू होगा सीएलसी राउंड

इसके बाद भी जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाया है, उनके लिए 23 अक्टूबर से सीएलसी (कॉलेज लेवल काउंसलिंग) राउंड की शुरुआत होगी। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। यानी कि नवंबर तक फार्मेसी की काउंसलिंग चलती रहेगी, जिससे सत्र की शुरुआत में लगभग तीन महीने की देरी हो चुकी होगी।

भोपाल

