20 नए कॉलेजों को मिली मान्यता, नवंबर तक चलेगी काउंसलिंग

MP News: फार्मेसी कोर्स ने प्रदेश में 20 नए कॉलेजों को मान्यता तो मिल गई लेकिन नया सत्र तीन माह लेट हो गया है। बढ़ते कॉलेजों की संख्या से जहां सीटें तो बढ़ रही हैं, वहीं एडमिशन प्रक्रिया लंबी खिंचने से छात्रों की पढ़ाई देर से शुरू हो रही है। नवंबर तक काउंसलिंग होने के आसार हैं, जबकि इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली गई है। इन कोर्सों के लिए नया सत्र एक सितंबर से सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, जबकि फार्मेसी स्टूडेंट्स अब भी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं।