सरकारी प्रोजेक्ट: जमीन की कीमत बढ़ी तो…भू-मालिक को मिलेगा 20% हिस्सा

लैंड वैल्यू कैप्चरिंग का नियम सार्वजनिक निवेश जैसे मेट्रो, एक्सप्रेस-वे या नई टाउनशिप से होने वाले निजी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का एक हिस्सा सरकार द्वारा राजस्व के रूप में वसूलने पर केंद्रित है। मेट्रो, रिंग रोड या इसी तरह के बड़े बुनियादी ढांचे के विकास के आसपास की निजी भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि का एक निश्चित प्रतिशत राजस्व के रूप में लिया जाता है। जापान, सिंगापुर, गुजरात और महाराष्ट्र में ये सफलतापूर्वक लागू है।