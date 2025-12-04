अब भोपाल में मिलेगा कश्मीर का मजा, बड़े तालाब में डल झील के शिकारे का शुभारंभ, जाने किराया

भोपाल नगर निगम ने जून 2024 में ट्रायल के तौर पर एक शिकारा चलाया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए थे। इसी के चलते बड़े तालाब में 20 शिकारे उतारे गए हैं। ये पहल ऐसे समय की गई है, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की रोक के चलते पिछले करीब 10 महीने से क्रूज और मोटर बोट का संचालन बड़े तालाब में बंद है। फिलहाल, तालाब में सामान्य नावें ही चलाई जा रही हैं। ऐसे में इन शिकारों के चलने से अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।