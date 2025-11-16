Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

200 करोड़ का ‘रोमांस स्कैम’, इंटरनेशनल कनेक्शन का हुआ खुलासा

MP News: प्रदेश में पिछले पांच माह में हुए 200 करोड़ के ‘रोमांस स्कैम’ के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। लोगों को ‘प्रेम’ के जाल में फंसा कर उनसे रुपए ऐंठने के मामले की साइबर सेल लगातार जांच कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 16, 2025

MP News Romance Scam

MP News Romance Scam

MP News:प्रदेश में पिछले पांच माह में हुए 200 करोड़ के ‘रोमांस स्कैम’ के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। लोगों को ‘प्रेम’ के जाल में फंसा कर उनसे रुपए ऐंठने के मामले की साइबर सेल लगातार जांच कर रही है। जांच में साफ हुआ कि ‘रोमांस स्कैम’ में लूटे 200 करोड़ में से 160 करोड़ रुपए (80%) विदेश भेजे गए। ठगों ने दक्षिण एशिया के साथ खाड़ी देशों और म्यांमार, थाइलैंड, कंबोडिया में रुपए ट्रांसफर किए। खास यह है कि इस ठगी के तार चीन से भी जुड़ रहे हैं। मनी ट्रेल रिकॉर्ड बताते हैं, खाड़ी देशों के रास्ते ठगों ने चीन भी रुपए भेजे।

स्कैम में अंतरराष्ट्रीय गैंग कनेक्शन

‘रोमांस स्कैम(romance scam)’ के बड़े मामलों में विदेशी ठग गैंग की भूमिका मिली है। उन्होंने वर्चुअल नंबर के जरिए ठगी की। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान सहित 10 से ज्यादा देश के ठगों के लिंक मिले हैं। ये गैंग भारत में लोगों रोमांस स्कैम का शिकार बना रहे है।

क्रिप्टो के जरिए चीनी गैंग को भेजे रुपए

साइबर सेल के अनुसार, अब तक की जांच के अनुसार इस ठगी में चीन के गैंग के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। ठगी का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों में भेजा जा रहा है। चीन भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही रुपए भेजे गए हैं।

रोमांस स्कैम’ हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। यह बड़ा वित्तीय नुकसान करता है। यह साफ है कि इस स्कैम से कई गई ठगी का बड़ा हिस्सा कई देशों में भेजा जा रहा है।- प्रणय नागवंशी, एसपी, राज्य साइबर सेल

ये भी पढ़ें

आज मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव करेंगे 8000 करोड़ के मेगा सोलर प्लांट का भूमिपूजन
उज्जैन
cm mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 01:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 200 करोड़ का ‘रोमांस स्कैम’, इंटरनेशनल कनेक्शन का हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री ने मांगी माफी, राजा राममोहन राय को बताया था अंग्रेजों का दलाल, देखें वीडियो

Minister Inder Singh Parmar on Raja Ram Mohan Roy
भोपाल

विधायकों के 60 हजार बढ़ाने की तैयारी, लाड़ली बहनों के बढ़े 250 रुपए… लेकिन इनका क्या?

MP News Ladli behna yojana
भोपाल

अगले 48 घंटे शीतलहर की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Imd cold wave forecast harsh winter weather alert in these Districts of MP for today and next 3-4 days
भोपाल

पर्यटन का नया चेहरा ‘इको फ्रेंडली टूरिज्म’, होमस्टे बन रहे नई पहचान, क्या आप भी करने आ रहे हैं एमपी की सैर?

MP Tourism you must Explore the Homestay madhya pradesh just for a memorable tour
Patrika Special News

एमपी के दो बड़े अधिकारियों के निलंबन पर अड़ी करणी सेना, राजधानी में डाला डेरा

Karni Sena insists on suspension of two senior MP officials
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.