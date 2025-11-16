200 करोड़ का ‘रोमांस स्कैम’, इंटरनेशनल कनेक्शन का हुआ खुलासा

MP News:प्रदेश में पिछले पांच माह में हुए 200 करोड़ के ‘रोमांस स्कैम’ के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। लोगों को ‘प्रेम’ के जाल में फंसा कर उनसे रुपए ऐंठने के मामले की साइबर सेल लगातार जांच कर रही है। जांच में साफ हुआ कि ‘रोमांस स्कैम’ में लूटे 200 करोड़ में से 160 करोड़ रुपए (80%) विदेश भेजे गए। ठगों ने दक्षिण एशिया के साथ खाड़ी देशों और म्यांमार, थाइलैंड, कंबोडिया में रुपए ट्रांसफर किए। खास यह है कि इस ठगी के तार चीन से भी जुड़ रहे हैं। मनी ट्रेल रिकॉर्ड बताते हैं, खाड़ी देशों के रास्ते ठगों ने चीन भी रुपए भेजे।