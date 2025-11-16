200 करोड़ का ‘रोमांस स्कैम’, इंटरनेशनल कनेक्शन का हुआ खुलासा

MP News Romance Scam
MP News:प्रदेश में पिछले पांच माह में हुए 200 करोड़ के ‘रोमांस स्कैम’ के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। लोगों को ‘प्रेम’ के जाल में फंसा कर उनसे रुपए ऐंठने के मामले की साइबर सेल लगातार जांच कर रही है। जांच में साफ हुआ कि ‘रोमांस स्कैम’ में लूटे 200 करोड़ में से 160 करोड़ रुपए (80%) विदेश भेजे गए। ठगों ने दक्षिण एशिया के साथ खाड़ी देशों और म्यांमार, थाइलैंड, कंबोडिया में रुपए ट्रांसफर किए। खास यह है कि इस ठगी के तार चीन से भी जुड़ रहे हैं। मनी ट्रेल रिकॉर्ड बताते हैं, खाड़ी देशों के रास्ते ठगों ने चीन भी रुपए भेजे।
‘रोमांस स्कैम(romance scam)’ के बड़े मामलों में विदेशी ठग गैंग की भूमिका मिली है। उन्होंने वर्चुअल नंबर के जरिए ठगी की। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान सहित 10 से ज्यादा देश के ठगों के लिंक मिले हैं। ये गैंग भारत में लोगों रोमांस स्कैम का शिकार बना रहे है।
साइबर सेल के अनुसार, अब तक की जांच के अनुसार इस ठगी में चीन के गैंग के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। ठगी का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों में भेजा जा रहा है। चीन भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही रुपए भेजे गए हैं।
रोमांस स्कैम’ हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। यह बड़ा वित्तीय नुकसान करता है। यह साफ है कि इस स्कैम से कई गई ठगी का बड़ा हिस्सा कई देशों में भेजा जा रहा है।- प्रणय नागवंशी, एसपी, राज्य साइबर सेल
