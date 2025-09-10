Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

संभलकर…अगले 32 घंटों में ‘ताबड़तोड़’ भीगेंगे 21 जिले, IMD की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: भोपाल में दो दिन बारिश के बाद बुधवार को लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में, मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और संलग्न राजस्थान व कच्छ पर बने गहरे अवदाब के केंद्र से, कोटा, उरई, सीधी, रांची, दीघा होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है। इसके प्रभाव से आने वाले 32 घंटों में तेज बारिश की संभावना है।

अवदाब (डिप्रेशन) उत्तर-पूर्वी अरब सागर और संलग्न दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर 24.8° उत्तर अक्षांश और 65.5° पूर्व देशांतर के पास, कराची (पाकिस्तान) से 170 किमी पश्चिम, हैदराबाद (पाकिस्तान) से 300 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और नलिया (गुजरात) से 390 किमी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में अवस्थित है। इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और अगले 6 घंटों के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

निर्देश जारी…अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, कटेगा 7 दिन का वेतन
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

लगातार बदल रहा मौसम

वर्तमान में मानसून ट्रफ़, माध्य समुद्र तल पर उत्तर-पूर्वी अरब सागर और संलग्न दक्षिणी पाकिस्तान पर बने अवदाब, भुज, वनस्थली, आगरा, बाराबंकी, वाराणसी, डाल्टनगंज, रांची, दीघा और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।

दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। जिसके चलते नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में बारिश का दौर जारी है।

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

ये भी पढ़ें

नई सुविधा शुरु….AIIMS में फटाफट देखेंगे ‘डॉक्टर’, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 05:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / संभलकर…अगले 32 घंटों में ‘ताबड़तोड़’ भीगेंगे 21 जिले, IMD की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.