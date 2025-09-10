संभलकर…अगले 32 घंटों में ‘ताबड़तोड़’ भीगेंगे 21 जिले, IMD की चेतावनी

MP Weather: भोपाल में दो दिन बारिश के बाद बुधवार को लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में, मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और संलग्न राजस्थान व कच्छ पर बने गहरे अवदाब के केंद्र से, कोटा, उरई, सीधी, रांची, दीघा होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है। इसके प्रभाव से आने वाले 32 घंटों में तेज बारिश की संभावना है।