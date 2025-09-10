संभलकर…अगले 32 घंटों में ‘ताबड़तोड़’ भीगेंगे 21 जिले, IMD की चेतावनी

MP Weather: भोपाल में दो दिन बारिश के बाद बुधवार को लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में, मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और संलग्न राजस्थान व कच्छ पर बने गहरे अवदाब के केंद्र से, कोटा, उरई, सीधी, रांची, दीघा होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है। इसके प्रभाव से आने वाले 32 घंटों में तेज बारिश की संभावना है।
अवदाब (डिप्रेशन) उत्तर-पूर्वी अरब सागर और संलग्न दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर 24.8° उत्तर अक्षांश और 65.5° पूर्व देशांतर के पास, कराची (पाकिस्तान) से 170 किमी पश्चिम, हैदराबाद (पाकिस्तान) से 300 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और नलिया (गुजरात) से 390 किमी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में अवस्थित है। इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और अगले 6 घंटों के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।
वर्तमान में मानसून ट्रफ़, माध्य समुद्र तल पर उत्तर-पूर्वी अरब सागर और संलग्न दक्षिणी पाकिस्तान पर बने अवदाब, भुज, वनस्थली, आगरा, बाराबंकी, वाराणसी, डाल्टनगंज, रांची, दीघा और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।
दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। जिसके चलते नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में बारिश का दौर जारी है।
मौसम विभाग ने 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।