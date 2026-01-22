एमपी के इस शहर में बंद होंगे ‘250 ट्यूबवेल’, ऐप से चेक होगा पानी

MP News: इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई दुखद मौतों ने भोपाल प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। शहरवासियों को सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने अब पारंपरिक व्यवस्था को छोड़कर पूरी तरह डिजिटल होने का निर्णय लिया है। इसके तहत शहर के सीवेज और वाटर सप्लाई नेटवर्क को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। भूजल के दूषित होने की पुष्टि के बाद नगर निगम ने राजधानी के करीब 250 ट्यूबवेलों को बंद करने की योजना बनाई है। इन ट्यूबवेलों पर निर्भर इलाकों को अब निगम के मुख्य वाटर सप्लाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शहर में अवैध जल कनेक्शनों की पहचान के लिए सघन सर्वे शुरू कर दिया गया है, ताकि लीकेज और प्रदूषण की संभावना को खत्म किया जा सके।