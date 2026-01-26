77th Republic Day : गणतंत्र दिवस पर भोपाल में राज्यपाल और यहां झंडा फहरा रहे सीएम मोहन, देखें अपडेट्स

77th Republic Day : भारतीय गणतंत्र के 77वें दिवस को लेकर देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त धूम है। प्रदेश के हर जिले और हर शहर में समारोह आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को पड़े 26 जनवरी पर्व का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहा है। यहां एमपी के राज्यपाल मंगुभाई पटेल शहर के लाल परेड मैदान में ध्वजारोहण करेंगे।