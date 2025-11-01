एमपी में विकसित होंगी 3 AI सिटी, राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

AI Cities- मध्यप्रदेश का 70 वां स्थापना दिवस‍ प्रदेशभर में समारोहपूर्वक मनाया गया। मुख्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में हुआ। रवीन्द्र भवन में "अभ्युदय मध्यप्रदेश" के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। इस मौके पर प्रदेश को अनेक सौगातों की घोषणा की गई। उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, रीवा-नई दिल्ली फ्लाइट और रीवा-इंदौर फ्लाइट के लिए भी अनुबंध-पत्र सौंपे गए। सीएम मोहन यादव ने ओंकोरश्वर अभयारण्य की घोषणा की और एमपी ई-सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल, वॉश ऑन व्हील्स मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश में एआई सिटी विकसित करने की घोषणा की।