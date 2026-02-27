27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

3 या 4 मार्च…जानें कब रहेगा सरकारी कर्मचारियों का होली अवकाश !

Holi Holiday 2026: होली की छुट्टी राज्यों के ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार तय होती है। सभी जगह छुट्टियों के अलग-अलग अपडेट्स हैं...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 27, 2026

Holi holiday

Holi holiday (Photo Source - Patrika)

holi holiday: रंगों का त्योहार होली आने वाला है लेकिन हर बार की तरह तारीख को लेकर लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं। कोई 3 मार्च तो कोई 4 मार्च को होली मनाने की बात कर रहा है, ऐसे में ऑफिस के लोगों में बीच उलझन है कि होली की छुट्टी कब होगी। हालांकि, होली की छुट्टी राज्यों के ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार तय होती है।

सभी जगह छुट्टियों के अलग-अलग अपडेट्स हैं। वहीं इस बार होली के शासकीय अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति है। दरअसल धुलेंडी पर्व शहर में 4 मार्च को मनाया जाएगा, वहीं शासकीय अवकाश 3 मार्च को घोषित किया गया है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन लगातार अवकाश में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारियों ने की मांग

मप्र अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने शासन से 3 मार्च को घोषित अवकाश निरस्त कर 4 मार्च को घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को ग्रहण के कारण होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। इधर, पंजीयन विभाग के कर्मचारियों- अफसरों को मार्च माह में सिर्फ एक दिन ही अवकाश का मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश सरकारी विभाग के कलेंडर के मुताबिक होली की छुट्टी 3 मार्च को घोषित की गई है।

मार्च में 6 सरकारी छुट्टियां

मार्च महीने में सरकारी कर्मचारियों को कई सारी छुट्टियां मिलने वाली हैं। मार्च के महीने में 03, 19, 20, 21, 27 और 31 मार्च को सरकारी छुट्टी रहेगी। मध्यप्रदेश के सरकारी कलेंडर 2026 के मुताबिक 03 मार्च को होली, 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, 20 मार्च चैती चांद, 21 मार्च ईद-उल-फित्र, 27 मार्च को रामनवमी, 31 मार्च को महावीर जयन्ती की छुट्टी रहेगी। इस दौरान सभी बैंक, स्कूल, ऑफिस बंद रहेंगे।

14 दिन बंद रहेंगे ऑफिस

सबसे ज्यादा मार्च माह में 14 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और इस माह 17 दिन ही काम होगा। क्योंकि मार्च में शनिवार-रविवार की नौ छुट्टियों के अलावा छह त्यौहारों की छुट्टियां हैं, हालांकि इनमें से एक छुट्टी शनिवार में शामिल है। इससे 14 दिन ऑफिसों में ताला रहेगा। वहीं फरवरी व जुलाई माह में शनिवार व रविवार के अलावा कोई अन्य छुट्टियां नहीं हैं, इससे जुलाई माह में सबसे ज्यादा 23 दिन ऑफिस खुले रहेंगे।

ये भी पढ़ें

15 से 25 साल के यंगस्टर्स हो रहे ‘थायरॉयड’ का शिकार, लापरवाही पड़ेगी भारी
भोपाल
thyroid

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 12:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 3 या 4 मार्च…जानें कब रहेगा सरकारी कर्मचारियों का होली अवकाश !

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली से पहले इन 4 शहरों के लोगों की जेब पर पड़ेगा तगड़ा फटका, 3 गुना बढ़ा किराया

Flight tickets
भोपाल

हलाली डैम से छोड़े गए 5 दुर्लभ गिद्धों को एमपी से हुआ प्यार, GPS रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

rare vultures in MP
भोपाल

17 सस्पेंड, अब हर स्कूल की होगी जांच, अफसर भी हटेंगे

MP News patrika news impact government schools in MP
भोपाल

राष्ट्रीय विजेता महिला वैज्ञानिक ने छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

iiser bhopal woman scientist obscene messages case high court gives big decision mp news
भोपाल

MP में इस समाज को SC का दर्जा देने की चर्चा तेज, CM हाउस के सामने प्रदर्शन

community demands SC status protested near cm house bhopal MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.