3 या 4 मार्च…जानें कब रहेगा सरकारी कर्मचारियों का होली अवकाश !

मप्र अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने शासन से 3 मार्च को घोषित अवकाश निरस्त कर 4 मार्च को घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को ग्रहण के कारण होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। इधर, पंजीयन विभाग के कर्मचारियों- अफसरों को मार्च माह में सिर्फ एक दिन ही अवकाश का मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश सरकारी विभाग के कलेंडर के मुताबिक होली की छुट्टी 3 मार्च को घोषित की गई है।