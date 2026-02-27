हलाली डैम से छोड़े गए 5 दुर्लभ गिद्धों को एमपी से हुआ प्यार, GPS रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

बीते 72 घंटे में 30 से 40 किमी का इन्होंने सफर किया है। उम्मीद थी इस दौरान ये लंबी दूरी तय करेंगे। बता दें, देश और दुनिया में गिद्धों की कम होती संख्या को बढ़ाने के लिए गिद्ध संवर्धन प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है। यूरोप के काला गिद्ध से उम्मीद, पांच गिद्ध में चार देशी और एक विदेशी है। सैकड़ों किमी की यात्रा की उम्मीद है। लेकिन पहले चरण में परिणाम विपरीत हैं। देशी के साथ विदेशी भी इनके साथ ही घूम रहा है। यह सिनेरियस प्रजाति का गिद्ध है, जिसे सबसे बड़ा शिकारी पक्षी माना जाता है। इसे काला गिद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा चार जिप्स इंडिकस हैं।