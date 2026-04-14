वंदे मातरम् पर गरमाई सियासत, नेताओं की शर्मनाक बयानबाजी से शर्मसार एमपी

Vande Mataram Controversy mp politics: इन दिनों आम जनता के मुद्दों से इतर मध्य प्रदेश भाजपा-कांग्रेस के नेता वंदे मातरम् पर राजनीति कर रहे हैं। नगर निगम के बजट सत्र से शुरू हुआ विवाद सड़क तक जारी है। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता बदजुबानी पर उतर आए हैं। एक-दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे शहर की राजनीतिक गरिमा तार-तार हो रही है। जनता के मुद्दे छोड़ आतंकवादी, बाप, भाड़, देशद्रोही, हत्यारे जैसे शब्दों में नेता उलझ गए हैं।