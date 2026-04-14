अब बचेंगे 40 मिनट, एमपी के दो शहरों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी

MP news: आने वाले समय में जबलपुर, नागपुर से आने वाले लोगों को इंदौर जाने भोपाल शहर होकर बायपास पकडऩे की आवश्यकता नहीं होगी। अब वे नर्मदापुरम रोड के 11 मिल से ही पश्चिमी बायपास का रास्ता पकड़ लेंगे। इससे उनके लालघाटी तक जाकर इंदौर बायपास पकडऩे में लगने वाले 40 मिनट बचेंगे। यानी 11 मिल रतनपुर सड़क से फंदा जोड़ तक 36 किमी के पश्चिमी बायपास निर्माण से कोलार का थुआखेड़ा से लेकर कजलीखेड़ा, कालापानी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाएंगे। बायपास 11 मिल के पास से शुरू होकर कोलार के थुआखेड़ा के पास ही गुजरेगा। यहां आगामी दिनों में बायपास स्क्वायर बनेगा। जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट की ओर से इस रास्ते के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण तय कर दिया गया है।