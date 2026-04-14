‘पहचान पत्र’ और ‘सेल्फ-डिक्लेरेशन’ के आधार पर मिलेगा ‘गैस सिलेंडर’, ये हैं रेट

MP News: एलपीजी, खासकर कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। तेल कंपनियां दावा कर रही हैं कि सिलेंडरों की सप्लाई जारी है, लेकिन वेंडर से लेकर होटल-रेस्त्रां और ढाबा संचालकों को गैस नहीं मिल रही। लिहाजा, वे कारखानों में डीजल भट्टी और दुकानों पर चाय-नाश्ता तैयार करने के लिए 5 किलो वाले 'छोटू' सिलेंडर का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ 15 अप्रेल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। शादियों के लिए कैटरर्स को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। एलपीजी वितरकों का कहना है कि यदि कंपनियां उन्हें पर्याप्त संख्या में सिलेंडर उपलब्ध करा दें, तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है।