Haj Yatra 2026: 40% हज यात्रियों को मिल गई तारीख, इस दिन रवाना होंगे 800 यात्री

हजयात्रा में ऑनलाइन सर्विस में इजाफा हुआ है। हज कमेटी ने फ्लाइट की तारीख चुनने इस बार सेल्फ बुकिंग की सेवा शुरू की थी। हज ऐप के माध्यम से राजधानी सहित पूरे प्रदेश के हज यात्रियों ने यह विकल्प लिया। इनमें भोपाल के हज यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। राजधानी में 40 प्रतिशत यात्रियों को रवानगी की तारीख अभी से मिल गई है। सेंट्रल हज कमेटी मु्बई की गाइडलाइन के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। बता दें, अभी तक तारीख तय नहीं होती थी।