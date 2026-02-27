होली से पहले इन 4 शहरों के लोगों की जेब पर पड़ेगा तगड़ा फटका, 3 गुना बढ़ा किराया

पर्यटन नगरी खजुराहो की देश की राजधानी से कनेक्टिविटी को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष गर्मियों के मौसम में भी खजुराहो से दिल्ली के बीच हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। इंडिगो एयरलाइंस अपनी 180 सीटर एयरबस के माध्यम से 21 अप्रेल से 30 जून तक हफ्ते में तीन दिन अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। खजुराहो एयरपोर्ट निदेशक संतोष सिंह ने बाताया कि इंडिगो की हवाई सेवा को एप्रूवल दिया गया है। ये सेवा 21 अप्रेल से 30 जून तक प्रभावी रहेगी। उड़ानों का समय और दिन तय किए जा चुके हैं। यह सेवा मुख्य रूप से खजुराहो दिल्ली और दिल्ली खजुराहो रूट पर उपलब्ध रहेगी।