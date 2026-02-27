27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

10-12 घंटे बैठकर नौकरी और ये दो गलत आदतें हड्डियों को कर रहीं कमजोर, युवाओं को चलते-फिरते हो रहा फ्रैक्चर

MP news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेताया, 10-12 घंटे बैठकर नौकरी उस पर दो गलत आदतें पड़ रहीं हड्डियों पर भारी, एक्सपर्ट्स की सलाह अभी छोड़ें ये बुरी आदतें और आज ही से शुरू कर दें ये तीन जरूरी काम...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 27, 2026

mp news smocking alcohol weak bones young age fracture risk high

mp news smocking alcohol weak bones young age fracture risk high (photo: patrika creative)

MP News: अब हड्डियां केवल गिरने से नहीं, बल्कि सिगरेट के कश, शराब के जाम लगाने और खराब जीवनशैली से भी टूट रही हैं। असल में धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से हड्डियों के भीतर से कैल्शियम खत्म हो रहा है। नतीजतन चलने, झुकने या हल्की ठोकर से भी हड्डियां चटक जा रही हैं या टूट जा रही हैं। यह खतरा अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि युवाओं और वयस्कों में तेजी से बढ़ रहा है।

'हड्डियों का मौन संकट' मान रहे एक्सपर्ट्स

विशेषज्ञ इसे हड्डियों का मौन संकट मान रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार उम्र, हार्मोनल बदलाव और आनुवंशिक कारणों के साथ जीवनशैली भी हड्डियों की सेहत पर सीधा असर डालती है। अधिक धूम्रपान करने और शराब पीने से हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। नतीजा अब 18 से 45 वर्ष के लोगों में भी रीढ़, कूल्हे और कलाई की हड्डी टूटने के मामले सामने आ रहे हैं।

केस 1:

जहांगीराबाद निवासी 38 वर्षीय श्यामल लाल सोनी को कुर्सी से उठते समय अचानक पीठ में तेज दर्द हुआ। जांच में पीठ की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। वे रोजाना 10- 12 घंटे बैठकर काम करते थे, नियमित सिगरेट पीते थे और व्यायाम से दूर थे। हमीदिया अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, निष्क्रिय जीवनशैली और धूम्रपान के कारण उनकी हड्डियां उम्र के हिसाब से काफी कमजोर हो गई हैं।

केस 2:

जवाहर चौक क्षेत्र के 42 वर्षीय युवराज शर्मा शराब के आदी थे। बाथरूम से निकलते समय हल्का फिसलने पर कूल्हे की हड्डी चटक गई। भोपालएम्स के चिकित्सकों ने बताया कि यह मामूली झटके से हड्डी टूटने का मामला है। शराब सेवन, कैल्शियम की कमी और धूप न लेने से उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं।

एक्सपर्ट्स की सलाह ये तीन काम जरूरी

जयप्रकाश अस्पताल के हड्डी विशेषज्ञ प्रेमनेंद्र शर्मा का कहना है कि एक बार हड्डी टूटने का मतलब है दूसरे फ्रैक्चर के मुहाने पर खड़ा होना है। इससे बचने के लिए तीन चीज आदत में शामिल करना अनिवार्य है। उनका कहना है कि आज से ही ये काम शुरू कर दें और शराब, सिगरेट को अभी छोड़ दें-

- कैल्शियम युक्त आहार: आहार में दूध, पनीर और हरी सब्जियों को शामिल करें।

- धूप का सेवन: नियमित रूप से धूप का सेवन करें। इससे विटामिन-डी की पूर्ति होगी।

-वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ताकि हड्डियों की सेहत अच्छी हो सके।

ये भी पढ़ें

डायबिटीज रिवर्सल का सच! भारत में हर 3 में से एक ने शुगर को किया कंट्रोल, कैसे?
Patrika Special News
diabetes reversal episode 10 what is sugar reversal shocking fact

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 12:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 10-12 घंटे बैठकर नौकरी और ये दो गलत आदतें हड्डियों को कर रहीं कमजोर, युवाओं को चलते-फिरते हो रहा फ्रैक्चर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Haj Yatra 2026: 40% हज यात्रियों को मिल गई तारीख, इस दिन रवाना होंगे 800 यात्री

Haj Yatra 2026
भोपाल

3 या 4 मार्च…जानें कब रहेगा सरकारी कर्मचारियों का होली अवकाश !

Holi holiday
भोपाल

होली से पहले इन 4 शहरों के लोगों की जेब पर पड़ेगा तगड़ा फटका, 3 गुना बढ़ा किराया

Flight tickets
भोपाल

हलाली डैम से छोड़े गए 5 दुर्लभ गिद्धों को एमपी से हुआ प्यार, GPS रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

rare vultures in MP
भोपाल

17 सस्पेंड, अब हर स्कूल की होगी जांच, अफसर भी हटेंगे

MP News patrika news impact government schools in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.