10-12 घंटे बैठकर नौकरी और ये दो गलत आदतें हड्डियों को कर रहीं कमजोर, युवाओं को चलते-फिरते हो रहा फ्रैक्चर

MP News: अब हड्डियां केवल गिरने से नहीं, बल्कि सिगरेट के कश, शराब के जाम लगाने और खराब जीवनशैली से भी टूट रही हैं। असल में धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से हड्डियों के भीतर से कैल्शियम खत्म हो रहा है। नतीजतन चलने, झुकने या हल्की ठोकर से भी हड्डियां चटक जा रही हैं या टूट जा रही हैं। यह खतरा अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि युवाओं और वयस्कों में तेजी से बढ़ रहा है।