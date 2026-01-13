एमपी में 60 कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा बड़ा दायित्व, सरकार ने किया पदोन्नत

MP DGP- मध्यप्रदेश में 61 कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ा दायित्व दिया गया है। सरकार ने इन्हें पदोन्नत किया है। सभी अधिकारी, कर्मचारी पुलिस विभाग के हैं। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए हॉक फोर्स में तैनात पुलिस जवानों और अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। एमपी के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाणा ने आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक को प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है। इन पुलिसकर्मियों ने नक्सली मुठभेड़ों में साहसिक योगदान दिया था जिसके बाद सभी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सभी को पदोन्नत कर अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी।