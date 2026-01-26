77th Republic Day : गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने भोपाल तो सीएम मोहन ने उज्जैन में फहराया तिरंगा, जानें आपके शहर में किसने किया झंडावंदन

गणतंत्र दिवस पर झंडावंदन (Photo Source- Jansampark MP)
77th Republic Day : भारतीय गणतंत्र के 77वें दिवस को लेकर देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। प्रदेश के हर जिले और हर शहर में समारोह आयोजित किए गए हैं। सोमवार को 26 जनवरी पर्व का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। आयोजन की शुरुआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने गृहनगर उज्जैन में झंडावंदन किया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहर में स्थित शिप्रा के तट किनारे झंडा वंदन करते हुए परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश समेत देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी।
सीएम ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बधाई और मंगलकामनाएं देते हुए कहा- ये दिवस हमें हमारे संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठा का स्मरण कराता है।
सीएम ने आगे कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश आत्मनिर्भरता और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
विकसित भारत @2047 के संकल्प के साथ हमारा प्रदेश भी कृषि, उद्योग, युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, सुशासन और पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है।
गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह लाल परेड मैदान में आयोजित किया गया। यहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने झंडावंदन कर परेड की सलामी ली।
इस दौरान पुलिस समेत सुरक्षाबलों की अलग-अलग टुकड़ियों का शौर्य देखने को मिला। कार्यक्रम के मद्देनजर रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था बदली गई है। नगरीय यातायात पुलिस के अनुसार, 26 जनवरी की सुबह 06 बजे से आवश्यकता अनुसार प्रवेश, पार्किंग और डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इंदौर में तो उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सागर में झंडावंदन किया। वहीं, मंत्रीगण और कलेक्टर अलग-अलग जिलों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर झंडावंदव किया। इसके बाद सभी जगह उज्जैन से सीएम मोहन का वर्चुअल अभिभावदन सुनाया गया। आइये जानते हैं प्रदेश में कहां किसने किया झंडावंदन।
77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही, परेड की सलामी ली।
रतलाम में गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य समारोह में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इसी के साथ परेड का निरीक्षण भी किया।
