77th Republic Day : गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने भोपाल तो सीएम मोहन ने उज्जैन में फहराया तिरंगा, जानें आपके शहर में किसने किया झंडावंदन

77th Republic Day : भारतीय गणतंत्र के 77वें दिवस को लेकर देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। प्रदेश के हर जिले और हर शहर में समारोह आयोजित किए गए हैं। सोमवार को 26 जनवरी पर्व का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। आयोजन की शुरुआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने गृहनगर उज्जैन में झंडावंदन किया।