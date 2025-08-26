7वीं क्लास की बच्ची ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखी दिल को छू लोने वाली आखिरी इच्छा

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना इलाके से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां महज 13 साल की मासूम बच्ची अपने पिता की डांट से इस कदर आहत हुई कि, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में खास बात ये है कि, 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाने से पहले दो सुसाइड नोट भी लिखे हैं, जिनमें उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है। बच्ची ने सुसाइड नोट में इतनी भावुक अपील की है, जिसे पढ़कर हर किसी का दिल भर आए।