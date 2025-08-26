7वीं क्लास की बच्ची ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखी दिल को छू लोने वाली आखिरी इच्छा

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना इलाके से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां महज 13 साल की मासूम बच्ची अपने पिता की डांट से इस कदर आहत हुई कि, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में खास बात ये है कि, 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाने से पहले दो सुसाइड नोट भी लिखे हैं, जिनमें उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है। बच्ची ने सुसाइड नोट में इतनी भावुक अपील की है, जिसे पढ़कर हर किसी का दिल भर आए।
टिशु पेपर पर लिखे पहले सुसाइड नोट में बच्ची ने अपनी मां से अंग्रेजी शब्दों में अनुरोध किया, जिसका अर्थ है- 'मेरा शरीर किसी जरूरतमंद को दान कर देना।' वहीं, दूसरे सुसाइड नोट में उसने लिखा, 'मेरा रूम, कंप्यूटर और सारा सामान अब मेरे दोनों छोटे भाइयों को दे देना।' बताया जा रहा है कि, मृतक बच्ची के पिता का कहना है कि, उन्होंने बेटी को समाज शास्त्र की कॉपी गुम हो जाने के चलते उसे डांटा था। इस डांट को उसने अपने दिल पर इस कदर ले लिया कि, आत्महत्या कर ली।
घटना के समय बच्ची के माता-पिता अपने दो छोटे बेटों को स्कूल छोड़ने गए थे। ऐसे में उस समय वो घर पर अकेली थी। घर लौटने पर माता-पिता ने जब उसे फंदे पर लटका देखा और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ने परिवार के साथ साथ इलाके के लोगों को सन्न करके रख दिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।