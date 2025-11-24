एमपी के 8 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात, 24000 करोड़ की योजना का मिलेगा लाभ

PM Dhan Dhanya Yojana - एमपी के 8 जिलोें के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। इन्हें केंद्र की 24000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इन जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में शामिल किया है। सभी जिलों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। जिला नोडल अधिकारी के रूप में इन आईएएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन की अहम जिम्मेदारी दी गई है। सभी नो​डल अधिकारियों को अपने जिलों की कार्य योजना बनाना होगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी भी करनी होगी।