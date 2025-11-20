Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

BCLL कई रूटों पर दौड़ाएगा 8 नई रेड बसें, ये रहेगी टाइमिंग

MP News: नई बसें शुरु होने से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को अब यात्रा का सीधा और किफायती विकल्प मिल गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 20, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के भोपाल शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) ने सड़कों पर आठ बसें शुरू कर दी गई हैं। इससे हजारों दैनिक यात्रियों को सीधी सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। शुरू की गईं बसें रूट नंबर 413 पर संचालित हो रही हैं, जो कोकता से सैर सपाटा होते हुए नीलबड़ तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। रोजाना करीब 3500 यात्रियों को सीधी और सस्ती परिवहन सुविधा मिलने लगी है। बसों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निरंतर जारी रहेगा।

स्टूडेंट्स के लिए नया लाइफलाइन रूट

इस रूट की खासियत है कि यह कोकता, पिपलानी, प्रभात चौराहा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, नूतन कॉलेज, बिट्टन मार्केट, नेहरू नगर चौराहा और सैर सपाटा चौराहा होते हुए नीलबड़ पहुंचता है। इस मार्ग पर कॉलेजों की संख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को अब यात्रा का सीधा और किफायती विकल्प मिल गया है। एक साल बाद पहली बार बसों का कुल बेड़ा 100 के करीब पहुंचने वाला है। अभी 33 से ज्यादा बसें सीएनजी पर चल रही हैं, जबकि लगभग 50 बसें डीजल संचालित हैं।

इन आठ बसों के साथ अब शहर में कुल बसों की संख्या 84 हो गई है। अगले एक सप्ताह के भीतर 10 और बसें जोड़ी जाएंगी। नई बसों की शुरुआत से शहर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। अंजू अरुण कुमार, सीईओ, बीसीएलएल

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / BCLL कई रूटों पर दौड़ाएगा 8 नई रेड बसें, ये रहेगी टाइमिंग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘तृतीय’ और ‘चतुर्थ श्रेणी’ कर्मचारियों को बड़ा नुकसान, बढ़ेगा वेतन…लेकिन कब ?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

राजधानी तक पहुंचने वाली सड़क होगी 6 लेन, शासन की बड़ी तैयारी

MP News
भोपाल

MP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड पर लग सकता है ब्रेक

bhopal cold wave relief temperature rise mp weather news
भोपाल

MP Tourism Tamia: मध्य भारत का छिपा स्वर्ग, टूरिज्म से लेकर एडवेंचर तक, सर्दियों में ‘स्विटजरलैंड’ सा मजा

MP Tourism Tamia Tourism Place you must explore the hidden untouched beauty
Patrika Special News

एमपी महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं रीना बोरासी, बड़ा फेरबदल

Reena Bourasi Setia
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.