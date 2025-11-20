BCLL कई रूटों पर दौड़ाएगा 8 नई रेड बसें, ये रहेगी टाइमिंग

MP News: एमपी के भोपाल शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) ने सड़कों पर आठ बसें शुरू कर दी गई हैं। इससे हजारों दैनिक यात्रियों को सीधी सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। शुरू की गईं बसें रूट नंबर 413 पर संचालित हो रही हैं, जो कोकता से सैर सपाटा होते हुए नीलबड़ तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। रोजाना करीब 3500 यात्रियों को सीधी और सस्ती परिवहन सुविधा मिलने लगी है। बसों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निरंतर जारी रहेगा।