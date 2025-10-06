जयपुर के SMS अस्पताल में आग से 8 मरीजों की मौत, एमपी के सीएम ने जताया दुख

SMS Hospital Fire Case : राजस्थान के जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने से पहले से ही गंभीर रूप से घायल 8 मरीजों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं, 5 मरीजों के गंभीर रूप से झुलसने की भी खबर है। इस भयावह हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है। सीएम ने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की तो वहीं मृतकों को लेकर दुख व्यक्त किया है।