जयपुर के SMS अस्पताल में आग से 8 मरीजों की मौत, एमपी के सीएम ने जताया दुख

SMS अस्पताल हादसे पर सीएम मोहन ने जताया दुख (Photo Source- Patrika)
SMS Hospital Fire Case : राजस्थान के जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने से पहले से ही गंभीर रूप से घायल 8 मरीजों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं, 5 मरीजों के गंभीर रूप से झुलसने की भी खबर है। इस भयावह हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है। सीएम ने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की तो वहीं मृतकों को लेकर दुख व्यक्त किया है।
इस संबंध में सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखा कि, जयपुर के अस्पताल में हुई दुर्घटना में लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है।
आपको बता दें कि, रविवार रात को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। आग आईसीयू वार्ड से अचानक भड़की, जिसने कुछ ही मिनटों में अस्पताल के बड़े हिस्से में धुआं भर दिया। जिसके चलते मरीजों, स्टाप और अटेंडेंट्स के लिए अस्पताल में दम घुटने की स्थिति बन गई। जैसे तैसे अस्पताल स्टाफ ने मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन तब तक आग ने बेकाबू रूप धारण कर लिया।
हालिया अपडेट के अनुसार, घटना में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जबकि, पांच मरीज गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक बालमुकुंदाचार्य अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हादसे की उच्चस्तरीय जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
