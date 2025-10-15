Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में चलेगी 900 ई-बसें, इन 5 शहरों से होगी शुरुआत, CM का ऐलान

MP News: एमपी में चलने वाली इन ईं-बसों में मिडी ई-बस, मिनी ई-बस शामिल रहेगी....

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 15, 2025

E-Bus Service Project

E-Bus Service Project

MP News:एमपी में रहने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि मध्यप्रदेश में जल्द ही 900 ई-बसें चलती हुई नजर आएंगी। प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर नगर निगम क्षेत्रों में ई- बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने के बाद ई बसों का संचालन होने लगेगा। जानकारी के मुताबिक बसों को चलाने के लिए सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल 500 ई-बसों का टेंडर होना बाकि है, जबकि बाकि बसों का टेंडर हो गया है।

टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू

बताया जा रहा है कि इन बसों की शुरुआत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से होगी, हालांकि यहां बसों का संचालन पहले से भी हो रहा है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नगरीय विकास विभाग को मिला जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने 972 ई बसें एमपी के नगरीय निकायों के लिए देने का फैसला किया है। इसमें से 500 ई -बसों को पहले स्लॉट में दिया जाना था जिसमें से 472 ई बसों के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने टेंडर कर दिए हैं। टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

26 सीटर होगी बस

सेंकेंड फेज में एमपी के सागर, देवास और सतना नगर निगमों को ई बसें दी जाना है। इसलिए पांच बड़े शहरों के साथ इन शहरों के निगमायुक्तों को भी ई बसों के लिए डिपो का स्थान तलाशने और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे बसों का संचालन जल्दी शुरु हो सके। एमपी में चलने वाली इन ईं-बसों में मिडी ई-बस, मिनी ई-बस शामिल रहेगी, जिसमें मिडी ई-बस 26 सीटर होगी, जबकि मिनी ई-बस 21 सीटर होगी।

ये भी पढ़ें

निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 12:02 pm

Published on:

15 Oct 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में चलेगी 900 ई-बसें, इन 5 शहरों से होगी शुरुआत, CM का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘1987 से 2004’ के बीच जन्में लोगों को देने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तभी डाल पाएंगे Vote

Vote-Id-Card
भोपाल

AIIMS रिसर्च में खुलासा: मोबाइल पर ‘लंबी बातचीत’ करने वाले सावधान !

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

कांग्रेस में सियासी हलचल, कमलनाथ के निवास पर पहुंचे कई मंत्री-विधायक, हुई लंबी चर्चा

Madhya Pradesh Congress kamalnath
भोपाल

MP में लोकायुक्त की बड़ी रेड, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के इंदौर-ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर दबिश

Lokayukta Raid In MP
भोपाल

पटाखा फोड़ने की सजा से दहशत में आए छात्र ने दी जान, चौंका देगा प्रिंसिपल की बर्बरता का एक और मामला

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.