एमपी में चलेगी 900 ई-बसें, इन 5 शहरों से होगी शुरुआत, CM का ऐलान

बताया जा रहा है कि इन बसों की शुरुआत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से होगी, हालांकि यहां बसों का संचालन पहले से भी हो रहा है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नगरीय विकास विभाग को मिला जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने 972 ई बसें एमपी के नगरीय निकायों के लिए देने का फैसला किया है। इसमें से 500 ई -बसों को पहले स्लॉट में दिया जाना था जिसमें से 472 ई बसों के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने टेंडर कर दिए हैं। टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।