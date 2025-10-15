एमपी में चलेगी 900 ई-बसें, इन 5 शहरों से होगी शुरुआत, CM का ऐलान

E-Bus Service Project
MP News:एमपी में रहने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि मध्यप्रदेश में जल्द ही 900 ई-बसें चलती हुई नजर आएंगी। प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर नगर निगम क्षेत्रों में ई- बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने के बाद ई बसों का संचालन होने लगेगा। जानकारी के मुताबिक बसों को चलाने के लिए सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल 500 ई-बसों का टेंडर होना बाकि है, जबकि बाकि बसों का टेंडर हो गया है।
बताया जा रहा है कि इन बसों की शुरुआत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से होगी, हालांकि यहां बसों का संचालन पहले से भी हो रहा है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नगरीय विकास विभाग को मिला जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने 972 ई बसें एमपी के नगरीय निकायों के लिए देने का फैसला किया है। इसमें से 500 ई -बसों को पहले स्लॉट में दिया जाना था जिसमें से 472 ई बसों के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने टेंडर कर दिए हैं। टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
सेंकेंड फेज में एमपी के सागर, देवास और सतना नगर निगमों को ई बसें दी जाना है। इसलिए पांच बड़े शहरों के साथ इन शहरों के निगमायुक्तों को भी ई बसों के लिए डिपो का स्थान तलाशने और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे बसों का संचालन जल्दी शुरु हो सके। एमपी में चलने वाली इन ईं-बसों में मिडी ई-बस, मिनी ई-बस शामिल रहेगी, जिसमें मिडी ई-बस 26 सीटर होगी, जबकि मिनी ई-बस 21 सीटर होगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग