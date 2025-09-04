4 महीने का बच्चा जिएगा ‘नई जिंदगी’, फ्री में हुई 3.50 लाख की हार्ट सर्जरी

MP News: गरीब सब्जी विक्रेता के चार माह के बेटे को जटिल हार्ट सर्जरी के बाद नई जिंदगी मिली है। जिला स्वास्थ्य विभाग की त्वरित पहल और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य (आरबीएस) कार्यक्रम के तहत यह महंगा ऑपरेशन मुंबई में मुफ्त में किया गया। इलाज पर साढ़े तीन लाख रुपए का खर्च आया, जो पूरी तरह योजना से कवर हुआ। इसके साथ ही लगभग चार माह पहले पुत्र प्राप्ति की खुशी के 15-20 दिन बाद गंभीर बीमारी से बेटे की तड़प से दुखी मोहन (परिवर्तित नाम ) के घर में फिर से खुशहाली छा गई।