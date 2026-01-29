29 जनवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

यहां जमीन के नीचे दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, शुरू हो रहा है सबसे चुनौतीपूर्ण ‘रैंप’ का काम

Bhopal Metro : मेट्रो परियोजना के सबसे खास मेट्रो रैंप निर्माण का काम मार्च से शुरू हो सकता है। ये मेट्रो रैंप पातरा और सिंधी कॉलोनी के पास प्रस्तावित है, जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कारिडोर को आपस में जोड़ेगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 29, 2026

Bhopal Metro

मार्च से शुरु हो सकता है मेट्रो रैंप निर्माण का काम (Photo Source- Patrika)

Bhopal Metro :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो परियोजना के लिए तकनीकी रूप से सबसे खास माने जा रहे मेट्रो रैंप निर्माण का काम इसी साल मार्च के महीने से शुरू होने की संभावना है। ये मेट्रो रैंप पातरा और सिंधी कॉलोनी के पास प्रस्तावित है, जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कारिडोर को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जाएगा।

मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी। इसका निर्माण पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे अहम माना जा रहा है। हालांकि, निर्माण की राह में अभी कई अड़चनें भी हैं। पहली पातरा इलाके के पास बना टिंबर मार्केट है जो रैंप निर्माण में बाधा बन रहा है। ऐसे में रैंप बनाने के लिए इसे हटाना जरूरी है। इसलिए इसके शिफ्ट होने के बाद ही इस स्थान पर रैंप बनाई जाएगी। वहीं, दूसरी ओर सिंधी कॉलोनी में भी कुछ मकान और दुकानें प्रस्तावित रैंप के दायरे में आ रहे हैं। इसका मामला भी फिलहाल ज्वाइंट सर्वे में उलझा है।

पहले पातरा से बनेगा रैंप

मेट्रो प्रबंधन की ओर से सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन अबतक सर्वे पूरा नहीं कर पाया है। मेट्रो अफसरों का कहना है कि, टिंबर मार्केट की शिफ्टिंग को लेकर गुरुवार को लॉटरी है। इसके बाद टिंबर मार्केट की दुकानें शिफ्ट होना शुरु हो जाएंगी। ऐसे में रैंप निर्माण का की शुरुआत पहले पतारा क्षेत्र से होगी।

मार्ग को किया जाएगा डायवर्ट

ट्रैफिक डायवर्जन के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर मेट्रो प्रबंधन ने योजना तैयार करने को कहा गया है। मेट्रो रैंप निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्र में आंशिक ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।

अगले सप्ताह तक ज्वाइंट सर्वे पूरा होने की उम्मीद

मेट्रो रैंप निर्माण को लेकर टेस्ट पाइल का काम चल रहा है। दोनो तरफ के अतिक्रमण हटने के साथ ही ज्वाइंट सर्वे किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि, अगले सप्ताह ज्वाइंट सर्वे कर लिया जाएगा। इसके बाद जो मकान और दुकानें निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करेंगे उन्हें मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

रेलवे स्टेशन के पास अंडरग्राउंड खुदाई जारी

मेट्रो रैंप का निर्माण शुरू होते ही अंडरग्राउंड सेक्शन के काम को भी तय समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) समेत अन्य जरूरी मशीनरी साइट पर पहुंचने लगी है। रेलवे स्टेशन के पास अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के लिए खुदाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। वहीं, टनल बोरिंग मशीन की मदद से ही अंडर ग्राउंड कारिडोर भी बनाया जाएगा।

Published on:

29 Jan 2026 02:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / यहां जमीन के नीचे दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, शुरू हो रहा है सबसे चुनौतीपूर्ण 'रैंप' का काम
