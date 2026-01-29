यहां जमीन के नीचे दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, शुरू हो रहा है सबसे चुनौतीपूर्ण ‘रैंप’ का काम

मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी। इसका निर्माण पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे अहम माना जा रहा है। हालांकि, निर्माण की राह में अभी कई अड़चनें भी हैं। पहली पातरा इलाके के पास बना टिंबर मार्केट है जो रैंप निर्माण में बाधा बन रहा है। ऐसे में रैंप बनाने के लिए इसे हटाना जरूरी है। इसलिए इसके शिफ्ट होने के बाद ही इस स्थान पर रैंप बनाई जाएगी। वहीं, दूसरी ओर सिंधी कॉलोनी में भी कुछ मकान और दुकानें प्रस्तावित रैंप के दायरे में आ रहे हैं। इसका मामला भी फिलहाल ज्वाइंट सर्वे में उलझा है।