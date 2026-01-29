एमपी के 3 संभागों में बारिश का अलर्ट, तापमान भी गिरा, ओलावृष्टि से इन फसलों को नुकसान

हालांकि, मावठ के चलते हुई पहली बारिश से रबी की फसलों को तो फायदा हुआ है, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर में 63.6, गुना में 27.8, शिवपुरी में 23, सागर में 22.6, दतिया में 18, रायसेन में 10.2, खंडवा में 9, खजुराहो में 8.2, टीकमगढ़ एवं श्योपुर में 5, नौगांव और नर्मदापुरम में 4.2, दमोह में 4, रीवा में 3.1, रतलाम में 3, सतना में 2.9, भोपाल में 2 मि.मी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे तेज श्योपुर में 83 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है।