भोपाल

एमपी के 3 संभागों में बारिश का अलर्ट, तापमान भी गिरा, ओलावृष्टि से इन फसलों को नुकसान

Rain Alert In MP : मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं, राजधानी भोपाल समेत अधिकतर जिलों में कोहरे का अलर्ट है। जबकि तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 29, 2026

Rain Alert In MP

एमपी के 3 सभागों में बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Rain Alert In MP : मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम की अलग-अलग प्रणालियों के प्रभाव से कई जिलों में बर्फीली हवाएं चलने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं, इनमें से 19 जिलों में ओले भी गिरे। इसी के साथ मौसम विभाग ने गुरुवार यानी आज प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, राजधानी भोपाल समेत अधिकतर जिलों में कोहरे का अलर्ट है। यही नहीं, बीती रात से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ी है।

हालांकि, मावठ के चलते हुई पहली बारिश से रबी की फसलों को तो फायदा हुआ है, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर में 63.6, गुना में 27.8, शिवपुरी में 23, सागर में 22.6, दतिया में 18, रायसेन में 10.2, खंडवा में 9, खजुराहो में 8.2, टीकमगढ़ एवं श्योपुर में 5, नौगांव और नर्मदापुरम में 4.2, दमोह में 4, रीवा में 3.1, रतलाम में 3, सतना में 2.9, भोपाल में 2 मि.मी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे तेज श्योपुर में 83 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है।

इन जिलों में गिरे ओले

मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, शाजापुर, खरगोन, सीहोर, रायसेन, मंदसौर, बुरहानपुर, देवास, विदिशा, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, मैहर और उमरिया जिले में ओलावृष्टि हुई है।

ये वेदर सिस्टम सक्रिय

मौजूदा समय में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और उसके आसपास हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। एक टर्फ भी जुड़ी हुई है। दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आंतरिक कर्नाटक तक भी एक टर्फ बनी हुई है। उत्तर भारत पर 12.6 किमी ऊपर 240 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। 30 जनवरी की रात से नए पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

भाजपा विधायक को किसका डर? 20 दिन से कहीं लापता, खुद को बताया असुरक्षित, परिवार से भी घर में रहने को बोले
रीवा
BJP MLA Pradeep Patel

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 3 संभागों में बारिश का अलर्ट, तापमान भी गिरा, ओलावृष्टि से इन फसलों को नुकसान
भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्द मौसम ने किया किसानों पर वार, फसलें तबाह… किसान की आत्महत्या के बाद फसलों का सर्वे शुरू

MP Weather Attack on MP Farmers Crops Destroyed
भोपाल

राजस्थान में घुसकर एमपी पुलिस ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार, 5 करोड़ की स्मैक बरामद

drug Smuggler Arrested
भोपाल

आज शाम लाल परेड मैदान में ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह, आतिशबाजी के साथ होगा गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन

Beating The Retreat Ceremony
भोपाल

एमपी के किसानों के खातों में आएंगे 200 करोड़, CM मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे भावांतर राशि

mp news cm mohan yadav 200 crore bhavantar scheme 4th installment in soyabean farmers
भोपाल

राहुल गांधी की कांग्रेसियों को चेतावनी, कहा- बयानबाजी की तो राजनीतिक करियर करेंगे खत्म

mp news kharge Rahul Gandhi Warned MP Congress leaders over controversial statements
भोपाल
