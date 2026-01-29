एमपी के 3 संभागों में बारिश का अलर्ट, तापमान भी गिरा, ओलावृष्टि से इन फसलों को नुकसान

एमपी के 3 सभागों में बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Rain Alert In MP : मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम की अलग-अलग प्रणालियों के प्रभाव से कई जिलों में बर्फीली हवाएं चलने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं, इनमें से 19 जिलों में ओले भी गिरे। इसी के साथ मौसम विभाग ने गुरुवार यानी आज प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, राजधानी भोपाल समेत अधिकतर जिलों में कोहरे का अलर्ट है। यही नहीं, बीती रात से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ी है।
हालांकि, मावठ के चलते हुई पहली बारिश से रबी की फसलों को तो फायदा हुआ है, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर में 63.6, गुना में 27.8, शिवपुरी में 23, सागर में 22.6, दतिया में 18, रायसेन में 10.2, खंडवा में 9, खजुराहो में 8.2, टीकमगढ़ एवं श्योपुर में 5, नौगांव और नर्मदापुरम में 4.2, दमोह में 4, रीवा में 3.1, रतलाम में 3, सतना में 2.9, भोपाल में 2 मि.मी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे तेज श्योपुर में 83 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है।
मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, शाजापुर, खरगोन, सीहोर, रायसेन, मंदसौर, बुरहानपुर, देवास, विदिशा, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, मैहर और उमरिया जिले में ओलावृष्टि हुई है।
मौजूदा समय में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और उसके आसपास हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। एक टर्फ भी जुड़ी हुई है। दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आंतरिक कर्नाटक तक भी एक टर्फ बनी हुई है। उत्तर भारत पर 12.6 किमी ऊपर 240 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। 30 जनवरी की रात से नए पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।
