चकाचक होगा नेशनल हाइवे-46, बनेगी ‘सर्विस रोड’, कनेक्ट होंगे कई गांव

National Highway: मध्यप्रदेश में भोपाल से ब्यावरा नेशनल हाईवे 46 पर अब फिर 37 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च की जाएगी। 107 किमी लंबाई का हाईवे शुरू से ही जर्जर रहा है। इसके निर्माण में कई एजेंसियों की भागीदारी इसकी खराबी की बड़ी वजह है। अब लोगों की लगातार शिकायतों के बाद एनएच को भोपाल की ओर से 13.40 किमी लंबाई में दुरुस्त किया जा रहा है। खासतौर पर इसकी सर्विस रोड को नए सिरे से बनाया जाएगा, ताकि आसपास रहने वालों को राहत मिल सके। इसके किनारे भोपाल की ओर से करीब 30 हजार की आबादी रहती है। इससे कई गांव भी कनेक्ट होंगे।