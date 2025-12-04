चकाचक होगा नेशनल हाइवे-46, बनेगी ‘सर्विस रोड’, कनेक्ट होंगे कई गांव

(Photo Source - Patrika)
National Highway: मध्यप्रदेश में भोपाल से ब्यावरा नेशनल हाईवे 46 पर अब फिर 37 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च की जाएगी। 107 किमी लंबाई का हाईवे शुरू से ही जर्जर रहा है। इसके निर्माण में कई एजेंसियों की भागीदारी इसकी खराबी की बड़ी वजह है। अब लोगों की लगातार शिकायतों के बाद एनएच को भोपाल की ओर से 13.40 किमी लंबाई में दुरुस्त किया जा रहा है। खासतौर पर इसकी सर्विस रोड को नए सिरे से बनाया जाएगा, ताकि आसपास रहने वालों को राहत मिल सके। इसके किनारे भोपाल की ओर से करीब 30 हजार की आबादी रहती है। इससे कई गांव भी कनेक्ट होंगे।
यहां 13.40 किमी के लिए अनुमानित बजट 36.92 करोड़ रुपए तय किया गया है। इसका काम नए साल जनवरी से शुरू करके 2029 की शुरुआत में पूरा किया जाएगा। मुख्य रोड को भी इसी दौरान सुधारने के लिए काम होगा। यह नेशनल हाईवे भोपाल को गांधी नगर से श्यामपुर-दौराहा समेत नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़ और आगे तक जोड़ता है। यहां रोजाना 50 हजार से अधिक लोगों की आवाजाही होती है और रोड की खराबी से वे परेशान होते हैं।
भोपाल बायपास को बनाने वाली ट्रांसटॉय कंपनी को इस रोड का जिम्मा दिया गया था। कंपनी ने 20 फीसदी काम किया, इसके बाद उसका ठेका रद्द कर दिया गया। कंपनी को हाल में सूखी सेवनियां के पास आरओबी की एप्रोच धंसने के मामले में ब्लैक लिस्ट भी किया है। इसके बाद भोपाल की कंपनी ने काम लिया, लेकिन इसे पेटी कांट्रेक्ट पर दे दिया।
-राजगढ़ से भोपाल में लगभग रोजाना आवाजाही करने वाले तनवीर का कहना है कि शुरुआत से ही रोड खराब है। इसके एक हिस्से में तो हमेशा काम चलता ही रहता है।
-ब्यावरा की ओर आवाजाही करने वाले आरके विजयवर्गीय का कहना हमें रोड बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही समय में ये जर्जर हो गई।
-हम भोपाल ब्यावरा एनएच 46 के 13.40 किमी लंबाई तक नए सिरे से बनाने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। इसकी सर्विस लेन बनाई जाएगी। एसके सिंह, रीजनल अधिकारी एनएच
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग