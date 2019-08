Acne problem Solution : 99% लोगों को नहीं पता कील-मुहांसों से निजात पाने का ये खास इलाज, चेहरा हो जाएगा कोमल और चमकदार!

भोपालः उम्र के साथ शरीर में हार्मोनल बदलाव ( hormonal changes ) आने के कारण चेहरे ( face ) पर कील मुहांसे ( acne problem ) होना एक आम बात है। उम्र के 14-15 बरस तक पहुंचने पर लड़के-लड़कियों ( Boys and girls ) में ये समस्या देखी जा सकती है। हालांकि, ये एक आम समस्या ( general problem ) है, जो कुछ साल रहती है और समय के साथ साथ ठीक हो जाती है, लेकिन कई युवाओं में ये समस्या गंभीर रूप ( serious problem ) ले लेती है, जो लंबे समय तक उनकी पीड़ा का कारण बनी रहती है। इससे निजात पाने के लिए ये लोग कई तरह की दवाएं खाते हैं, कई फेशियल ट्रीटमेंट ( facial treatment ) कराते हैं, लेकिन उन्हें कील मुहांसों से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आज हम आपको कील मुहांसों के विकराल रूप लेने का कारण और उससे निजात पाने के तरीके बताएंगे।

क्या सिर्फ उम्र ही होती है कील मुंहासों की जिम्मेदार

कई लोगों को ऐसा लगता है कि, चेहरे पर कील मुहांसों का जाल उम्र के चलते शरीर में आने वाले बदलाव के कारण होता है। लेकिन, मेडिकल साइंस ( medical science ) के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका खान-पान आपका रहन-सहन, आसपास का प्रदूषण ( pollution ) और वातावरण इस समस्या को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइये इसे स्पष्ट तौर पर जानते हैं।

पढ़ें ये खास खबर- दूध के नाम पर बाज़ार में बिक रहा है ज़हर, इस तरह असली और नकली की करें पहचान







कील मुंहासों के ये हैं बड़े कारण



-गलत खानपान

आज कल युवाओं में फास्ट फूड ( fast food ) और जंक फूड ( Junk food ) का खाने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। ये खाने में स्वादिष्ट ( testy ) और तुरत फुरत बन जाने वाले तो होते हैं, पर इससे शरीर को काफी नुकसान ( body damage ) होते हैं। फास्ट फूड या जंक फूड खाने से पाचनतंत्र ( Digestive System ) पर असर तो पड़ता ही है, इसके कारण शरीर में और भी कई साइड इफेक्ट ( side effect ) होते हैं। मसालों में काफी ज्यादा गर्मी होती है और फास्ट फूड, जंक फूड में कई प्रकार के केमिकल ( chemical ) होते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति जंक फूड खाता है तो इसके साइड इफेक्ट के रूप में कील मुंहासे चेहरे पर नजर आने लगते हैं, जो कई बार चेहरे से जाने के बाद भी दाग छोड़ जाते हैं।



-पानी की कमी से

शरीर में पानी की कमी ( insufficiency of water ) होने से भी चेहरे पर कील मुहासे बढ़ जाते हैं और ये लंबे समय तक चेहरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जब आप सही मात्रा में पानी नहीं पीते तो आपकी त्वचा का पीएच लेवल कम होने लगता है। जिसके कारण आपकी त्वचा में कील मुंहासे ज्यादा निकलने लगते हैं। अगर आप शरीर में पानी का बेलेंस बनाकर रखते हैं, यानी शरीर की आवश्यक्ता के अनुसार पानी पीते हैं, तो कील मुंहासों में कमी आने लगती है। आमतौर पर हर व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ( water level ) चाहिए। वहीं गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा बढ़ाकर 4 से 5 लीटर रोज़ाना कर देना चाहिए।



-प्रदूषण का प्रभाव

शरीर की अन्य जगहों के मुकाबले चेहरे की स्किन ज्यादा संवेदनशील होती है। ऐसे में कील मुंहासे होने का बड़ा कारण हमारे आस पास फेला प्रदूषण ( pollution ) भी होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं धूल मिट्टी और धुआ आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। ये आपके स्किन पोर्स ( skin pores ) को बंद कर देता है, जिससे आपकी त्वचा में ऑक्सीजन ( lack of oxygen ) की कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कील मुंहासे निकलने लगते हैं। इसलिए आप रोज़ाना दिनभर में कम से कम 3 बार सादे पानी से अपना चेहरा धोएं। ऐसा करने से आपके चेहरे पर जमा प्रदूषण और डस्ट के कण निकल जाते हैं और आपके स्किन पोर्स खुल जाएंगे। आप सुबह उठकर अपना चेहरा धो लें, इसके बाद ऑफिस या काम पर पहुंचने के बाद चेहरा धो लें, शाम के समय घर लौटकर एक बार फिर अच्छे से अपना फेस वॉश कर लें। इससे आप रोज़ाना अपने चेहरे को ज़रूरी ऑक्सीजन देकर उसे हेल्दी ( healthy skin ) रख पाएंगे।



-मीठे का शोख करता है नुकसान

खाने में मीठी चीजें ज्यादा खाने से भी चेहरे पर कील मुहांसों की समस्या बढ़ जाती है। इस बात का अंदाज़ा आपने भी लगाया होगा। क्योंकि, अकसर कोई भी मीठी चीज़ चीनी से बनाई जाती है और चीनी का सेवन शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। जब आप चीनी से बनी मिठाई या कोई अन्य चीज़ खाते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट के रूप में कील मुंहासे आपके चेहरे पर होने लग जाते हैं इसलिए चीनी से बनी किसी भी मीठी चीज़ से दूर रहना ही कील मुहांसों का इलाज होता है। किसी भी चीज़ में मीठा स्वाद बनाने के लिए आप शहद या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।



-पेट की खराबी भी है बड़ा कारण

व्यक्ति को होने वाली 90 फीसदी बीमारियां उसकी पेट की खराबी के कारण होती हैं। जिस व्यक्ति का पेट सही रहता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं हैं, आपको गैस, कब्ज या एसिडिटी की समस्या रहती है तो भी आपके चेहरे पर कील मुहांसे हो सकते हैं। इसलिए आपको पेट को सही रखने के नियम बनाने होंगे। पेट से संबंधित कई तरह की समस्याओं से निवारण पाने के लिए किचन में मौजूद त्रिफला चूर्ण बेहद कारगर औषधि है। इसे आप रोज़ाना रात को सोने से पहले आधे गिलास गर्म पानी के साथ खाएं पेट की अपच, एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी कई समस्याओं से निवारण मिलेगा।



-केमिकल से भरे कॉस्मेटिक्स

आज के समय में कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इनमें कई प्रकार के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा रही है । इसके साइड इफेक्ट के तौर पर कील मुंहासे आपको फ्री में मिलते हैं। अगर आप ज्यादा केमिकल युक्त कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय बाद ये आपके चेहरे को खराब करने लगते हैं, जिसके कारण चेहरे पर दाग धब्बे और कील महांसे होने लगते हैं। ऐसे में चेहरे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करें।



-धूप भी है एक बड़ा कारण

यदि आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण भी कील मुंहासे ज्यादा होने लगते हैं, साथ ही सन बर्न भी हो जाता है। इसलिए धूप में निकलते समय कोई अच्छा सन्स क्रीम लगाएं या चेहरे को अच्छी तरह से ढंककर निकलें। ऐसा करने से आपका चेहरा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा रहेगा और आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी।

पढ़ें ये खास खबर- Eyes heart connection : दिल का हाल बताती हैं आंखें, इस तरह पता लगाया जा सकता है व्यक्ति का स्वभाव





ये आयुर्वेदिक नुस्खा चेहरे के कील मुहांसे दूर करने में आएगा काम

-मुल्तानी मिट्टी से उपचार

इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी आप 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी एक कटोरे में ले लें और उसमें दो चम्मच कच्चा दूध मिलाएं, एक चम्मच गुलाब जल डालें और उसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करें और 20 से 25 मिनट रहने दें और फिर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। ऐसा करने से सिर्फ 5 दिनों में आपको आराम दिखई देने लगेगा। मुल्तानी मिट्टी में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जो कील मुहांसे साफ करके चेहरे पर निखार लाते हैं।



-बेसन से उपचार

इस नुस्खे में आपको बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, 10 ग्राम बेसन में आधा नींबू निचोड़ कर उसमें एक चम्मच शहद डालें। इसके बाद इसमें दो से तीन चम्मच कच्चा दूध मिलाएं और इसका पेस्ट बना लें। अब आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें और 20 से 25 मिनट रहने दें और फिर चेहरे को धो लें ऐसा करने से सिर्फ 3 से 4 दिनों में आपके चेहरे के कील मुहासों पर फर्क दिखाई देने लगेगा।



-एलोवेरा से उपचार

तीसरा नुस्खा बेहद आसान और कारगर है आपको करना बस यह है कि आप एलोवेरा के पौधे से उसका जेल निकाल ले और उसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें और 5 मिनट तक एलोवेरा के जेल से अपने चेहरे का मसाज करें, ऐसा यदि आप सिर्फ 3 दिन तक भी करते हैं तो आपको इसका असर दिखने लगेगा।



-केले से उपचार

चौथा नुस्खा इस्तेमाल करना और भी आसान है आपको बस करना ये है कि आपको केले का छिलका और उसके अंदरूनी भाग से अपने चेहरे पर रगड़ना है और जहां जहां आपके कील मुंहासे हैं वहां पर अच्छी तरह से इसे रगड़ लें, ये घरेलू नुस्खा कील मुहांसों को साफ करके चेहरे के पोर्स खोलने में बेहद कारगर है। इसके इस्तेमाल से तीन से चार दिन में आपका चेहरा दमकने लगेगा। साथ ही कील मुहांसे भी कम होते नज़र आएंगे।