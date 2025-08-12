स्कूल में छात्र से पैर दबवाने वाली टीचर के साथ प्रिंसिपल पर भी एक्शन, वीडियो सामने आने पर गिरी गाज

दूसरी तरफ, शिक्षिका ने पैर दबवाने की बात से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि, 4 महीने पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हुई थीं। हादसे में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद पैर का ऑपरेशन हुआ और पैर में रॉड और प्लेट्स डालनी पड़ी। उन्होंने हाल ही में स्कूल आना शुरू किया है। शुक्रवार को कक्षा में प्रवेश करते समय गेट पर टूटी टाइल्स से बने गड्ढे में एक बार फिर उनका वही पैर मुड़ गया, जिसके चलते वो दर्द से कराह उठीं। बच्चों ने उन्हें संभालकर कुर्सी पर बैठाया और एक बच्चा प्रेमभाव से पैर को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा कि, किसी बच्चे से पैर दबवाना उनका उद्देश्य नहीं था। शिक्षिका का कहना है कि, वे स्कूल में 2011 से पदस्थ्य हैं। उन्होंने कहा कि, उन्हें सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं।