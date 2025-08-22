Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अडानी-बिरला, अल्ट्राटेक समूह के साथ कई उपक्रम दिग्गजों का जमावड़ा एमपी में कल

Mining Conclave Katni: मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे माइनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ, एमपी के कटनी में जमा होंगे देश के बड़े उद्योगपति, 1500 से अधिक निवेशक, नीति निर्माताओं से वन टू वन चर्चा कल...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 22, 2025

Mining Conclave Katni tomorrow 23 August 2025
Mining Conclave Katni tomorrow 23 August 2025(फोटो: सोशल मीडिया)

Mining Conclave Katni: कटनी में 23 अगस्त को होने जा रही माइनिंग कॉन्क्लेव में इस क्षेत्र के कई बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। कॉन्क्लेव में प्रमुख तौर पर अडानी समूह, जेके सीमेंट ग्रुप, बिरला समूह, अल्ट्राटेक सीमेंट आदि शामिल होंगे। इसके साथ हिन्दुस्तान कॉपर लि., मैंगनीज ओर इंडिया, कोल इंडिया लि., रेयर अर्थ इंडिया लि. जैसे सार्वजनिक उपक्रमों साथ केन्द्रीय खान मंत्रालय के अधिकारी और आइआइटी के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में 1500 से अधिक निवेशक, नीति निर्माता, उद्योगपति शामिल होंगे।

माइनिंग कॉन्क्लेव कटनी में पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन मिनरल की खोज और उत्खनन की संभावनाओं को भी निवेशकों के समक्ष रखा जाएगा। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। इसके बाद वे बड़े निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे।

पेट्रोलियम खनिजों की व्यापक खोज भी जारी

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए प्रदेश में कुल 18,547 वर्ग किमी क्षेत्र में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं। खोज कार्य 5 ब्लॉक में शुरू हो चुका है, जबकि 6 में आवश्यक स्वीकृतियां जारी होते ही खोज शुरू हो जाएगा। इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन और सीबीएम के समृद्ध भंडार मिलने की संभावना है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

रक्षा उपकरणों की टेस्टिंग सुविधा के प्रयास

रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए रक्षा संबंधी उपकरणों, हथियारों आदि की परीक्षण सुविधा या प्रूफ रेंज विकसित करने और पहले से स्थापित प्रूफ रेंज को अपग्रेड करने की तैयारी है। इससे प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में उत्पादन और टेस्टिंग सुविधाओं में इजाफा होगा। एमपीआइडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला ने गुरुवार को सैन्य अफसरों के साथ बैठक की। इसमें रक्षा क्षेत्र के उपकरणों की टेस्टिंग के लिए प्रूफ रेंज बनाने पर बल दिया गया।

डिफेंस वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आज

डिफेंस वेंडर डेवलपमेंट को लेकर प्रोग्राम आज शुक्रवार 22 अगस्त को एमपीआइडीसी द्वारा भोपाल के कंवेंशन सेंटर में डिफेंस वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में निवेशकों और उद्योगपतियों को बताया जाएगा। भारत सरकार द्वारा रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ ओपन हाउस डिस्कशन भी होगा।

Published on:

22 Aug 2025 11:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अडानी-बिरला, अल्ट्राटेक समूह के साथ कई उपक्रम दिग्गजों का जमावड़ा एमपी में कल

