अडानी-बिरला, अल्ट्राटेक समूह के साथ कई उपक्रम दिग्गजों का जमावड़ा एमपी में कल

रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए रक्षा संबंधी उपकरणों, हथियारों आदि की परीक्षण सुविधा या प्रूफ रेंज विकसित करने और पहले से स्थापित प्रूफ रेंज को अपग्रेड करने की तैयारी है। इससे प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में उत्पादन और टेस्टिंग सुविधाओं में इजाफा होगा। एमपीआइडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला ने गुरुवार को सैन्य अफसरों के साथ बैठक की। इसमें रक्षा क्षेत्र के उपकरणों की टेस्टिंग के लिए प्रूफ रेंज बनाने पर बल दिया गया।