एमपी में 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत स्वीकृत, मंत्री ने दी मंजूरी

DR- मध्यप्रदेश में हजारों पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिली है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने पेंशनर्स को अतिरिक्त महंगाई राहत स्वीकृत की है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और मध्यम व निर्धन वर्ग के लिए सुलभ आवास उपलब्ध कराने की दिशा में भी अहम निर्णय लिए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता न केवल आवास उपलब्ध कराना है, बल्कि आधुनिकता और पर्यावरण संरक्षण के सामंजस्य के साथ नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करना भी है।