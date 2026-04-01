6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के उपमुख्यमंत्री बोले- किसानों के लिए रखे 90 हजार करोड़, सीधे बैंक खातों में पहुंचा रहे राशि

Jagdish Devda- उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है प्रदेश सरकार

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Apr 01, 2026

Deputy Chief Minister Jagdish Devda stated that the MP government is dedicated to the farmers

Deputy Chief Minister Jagdish Devda stated that the MP government is dedicated to the farmers ( File Photo Patrika )

Jagdish Devda - मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसके ​अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा Jagdish Devda ने मंगलवार को नीमच जिले के जावद में यह बात कही। वे जहर मुक्त जीरो बजट कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंडी प्रांगण में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण के समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का जिक्र किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस बार सरकार ने बजट में पूरे 90 हजार करोड़ रुपए रखे हैं। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसान सम्मान निधि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में यह राशि पहुंचा रहे हैं।

प्रदेश के वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 90 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कृषि बजट में किया गया यह प्रावधान किसानों के कल्याण और कृषि विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि और किसानों से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों और नई पद्धतियों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। जहर मुक्त जीरो बजट कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और कम लागत वाली खेती की दिशा में ऐसे कार्यक्रम किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों से आह्वान किया कि प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने जो भी नई तकनीकें और अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्हें अपनी खेती में लागू करें। इससे फसल का उत्पादन बढ़ाने के साथ लागत को भी कम किया जा सके।

किसान सम्मान निधि के जरिए खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई

केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। इनका उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है।

जहर मुक्त जीरो बजट कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने
किसानों को आधुनिक तकनीक व ज्ञान के साथ खेती को और अधिक समृद्ध बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करे तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना अवश्य साकार होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन समारोह में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक ओमप्रकाश सखलेचा, दिलीप सिंह परिहार, अनिरूद्ध मारू सहित अनेक​ जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

भोपाल के बड़ा तालाब पर अफसरों-रसूखदारों का कब्जा, फार्म हाउस भी का​टकर बेचे
भोपाल
BHOPAL

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Apr 2026 10:57 am

Published on:

01 Apr 2026 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के उपमुख्यमंत्री बोले- किसानों के लिए रखे 90 हजार करोड़, सीधे बैंक खातों में पहुंचा रहे राशि

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश में सबसे बेहतर मध्य प्रदेश, फिर भी ‘पानी’ पर खतरे की घंटी!

MP Water Crisis
Patrika Special News

एमपी के किसानों को करोड़ों का नुकसान, युद्ध के कारण एक्सपोर्ट नहीं होगा गेहूं

MP Farmers Suffer Losses Worth Crores Due to Halt in Wheat Exports
भोपाल

MP News: ‘3 करोड़’ से डलेगी अंडरग्राउंड पाइपलाइन, कॉलोनी में रहने वालों को राहत

Underground Pipeline
भोपाल

‘मेट्रोपॉलिटन रीजन’ में जोड़े 5 जिले, अब एमपी का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट भी, विकास की रफ्तार दौड़ेगा शहर

MP News metropolitan region
भोपाल

नई तकनीकि: थानों में ’30 सेकंड’ के अंदर होगी अपराधी की पहचान, लगेंगे 8000 कैमरे

police stations
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.