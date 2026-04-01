एमपी के उपमुख्यमंत्री बोले- किसानों के लिए रखे 90 हजार करोड़, सीधे बैंक खातों में पहुंचा रहे राशि

Jagdish Devda - मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसके ​अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा Jagdish Devda ने मंगलवार को नीमच जिले के जावद में यह बात कही। वे जहर मुक्त जीरो बजट कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंडी प्रांगण में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण के समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का जिक्र किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस बार सरकार ने बजट में पूरे 90 हजार करोड़ रुपए रखे हैं। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसान सम्मान निधि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में यह राशि पहुंचा रहे हैं।