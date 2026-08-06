Bhopal news: डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रशासन लाया 50-50 वाला नया दांव, जमीन मालिकों को होगा फायदा

यदि भूमि स्वामी राजी हुए तो फिर जमीन अधिग्रहण का ये एक नया तरीका बन जाएगा। अभी जमीन के बदले मुआवजा या फिर टीडीआर टीओडी सर्टिफिकेट देने का नियम है। प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण में लैंड पूलिंग का 50-50 वाला दांव काम करने लगा तो ये एक बड़ी पहल होगी। अधिग्रहण पूरी तरह नहीं होने से आशिमा ब्रिज से लेकर फंदा, सूखी सेवनियां ब्रिज, पश्चिमी बायपास, मेट्रो ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट पर असर पड़ रहा है।