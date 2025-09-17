एमपी में 5 दिनों से ठप पड़ा प्रशासनिक कामकाज, खराब हुआ ई-ऑफिस सिस्टम

E Office- मध्यप्रदेश में पिछले 5 दिनों से प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ा है। अफसरों-कर्मचारियों के पास कोई काम ही नहीं है। प्रदेश में लागू ई-ऑफिस सिस्टम के खराब हो जाने के कारण यह स्थिति बनी है। इसका मंत्रालय पर सर्वाधिक असर देखा जा रहा है हालांकि प्रदेशभर के सभी विभाग प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि ई-ऑफिस सिस्टम का सर्वर लोड नहीं उठा पा रहा है जिससे काम अचानक बंद हो जाता है। पुलिस विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यालयीन काम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार से प्रारंभ हुई खराबी बुधवार दोपहर तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई है।