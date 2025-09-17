Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 5 दिनों से ठप पड़ा प्रशासनिक कामकाज, खराब हुआ ई-ऑफिस सिस्टम

E Office- मध्यप्रदेश में पिछले 5 दिनों से प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ा है। अफसरों-कर्मचारियों के पास कोई काम ही नहीं है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 17, 2025

E Office- मध्यप्रदेश में पिछले 5 दिनों से प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ा है। अफसरों-कर्मचारियों के पास कोई काम ही नहीं है। प्रदेश में लागू ई-ऑफिस सिस्टम के खराब हो जाने के कारण यह स्थिति बनी है। इसका मंत्रालय पर सर्वाधिक असर देखा जा रहा है हालांकि प्रदेशभर के सभी विभाग प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि ई-ऑफिस सिस्टम का सर्वर लोड नहीं उठा पा रहा है जिससे काम अचानक बंद हो जाता है। पुलिस विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यालयीन काम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार से प्रारंभ हुई खराबी बुधवार दोपहर तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई है।

ई-ऑफिस सिस्टम के ठप हो जाने से मंत्रालय सहित प्रदेशभर के 52 विभागों में कामकाज बंद से है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण सिस्टम खराब है। दिक्कत आने के बाद शुक्रवार को कुछ सुधार किया गया था लेकिन सोमवार को सिस्टम सुबह से ही ठप हो गया। ऑफिसों में अधिकारी, कर्मचारी खाली बैठे रहे।

शुक्रवार को अधिकारियों, कर्मचारियों को सोमवार सुबह तक ई-ऑफिस सिस्टम बंद रहने की सूचना दी गई थी। इसकी वजह मेंटेनेंस बताई गई थी लेकिन ई-ऑफिस अभी तक चालू नहीं हो सका है। इधर सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों का कहना है कि ई-ऑफिस सिस्टम चालू तो है पर बेहद धीमा होने से कोई काम नहीं हो पा रहा है। यह बात भी सामने आई कि सिस्टम में वर्किंग ऑवर में खराबी आती है जब सबसे ज्यादा लोड रहता है। सुबह और शाम के समय ई-ऑफिस सिस्टम कुछ ठीक चलता है।

Published on:

17 Sept 2025 05:55 pm

