‘अगले बरस तू जल्दी आ’ मनुहार के साथ बप्पा को विदाई, झिलमिल झांकियों के साथ निकला चल समारोह

Anant Chaturdashi Bhopal : अनंत चतुर्दर्शी के साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव का समापन हो गया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के मनुहार के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को विदाई दी। शहर के विसर्जन घाटों पर सुबह से रात्रि तक विसर्जन का दौर चलता रहा, वहीं रात्रि में हिंदू उत्सव समिति की ओर से पारंपरिक चल समारोह झिलमिल झांकियों, ढोल ढमाकों के साथ निकाला गया। इसमें 100 से अधिक गणेश प्रतिमाएं और झांकियां शामिल थी।

चल समारोह की शुरुआत शाम 7.30 बजे हुई। इस मौके हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी समेत संत, महंतों और समिति के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश भोपाल के दूल्हे राजा की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की। इस चल समारोह में चूनाभट्टी, कोलार, बरखेड़ी, जहांगीराबाद, नारियलखेड़ा, छोला रोड, जनकपुरी समेत अन्य स्थानों से गणेश प्रतिमाएं और विद्युत सुसज्जित झांकियां शामिल हुईं।