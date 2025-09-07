Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

‘अगले बरस तू जल्दी आ’ मनुहार के साथ बप्पा को विदाई, झिलमिल झांकियों के साथ निकला चल समारोह

Anant Chaturdashi Bhopal : 'गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ..' के मनुहार के साथ श्रद्धालुओं ने राजधानी भोपाल में भगवान गणेश को विदाई दी।

भोपाल

Faiz Mubarak

Sep 07, 2025

Anant Chaturdashi Bhopal
भोपाल में भगवान गणेश को विदाई (Photo Source- Patrika Input)

Anant Chaturdashi Bhopal : अनंत चतुर्दर्शी के साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव का समापन हो गया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के मनुहार के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को विदाई दी। शहर के विसर्जन घाटों पर सुबह से रात्रि तक विसर्जन का दौर चलता रहा, वहीं रात्रि में हिंदू उत्सव समिति की ओर से पारंपरिक चल समारोह झिलमिल झांकियों, ढोल ढमाकों के साथ निकाला गया। इसमें 100 से अधिक गणेश प्रतिमाएं और झांकियां शामिल थी।
चल समारोह की शुरुआत शाम 7.30 बजे हुई। इस मौके हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी समेत संत, महंतों और समिति के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश भोपाल के दूल्हे राजा की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की। इस चल समारोह में चूनाभट्टी, कोलार, बरखेड़ी, जहांगीराबाद, नारियलखेड़ा, छोला रोड, जनकपुरी समेत अन्य स्थानों से गणेश प्रतिमाएं और विद्युत सुसज्जित झांकियां शामिल हुईं।

सुबह तक चलता रहा गणेश विसर्जन

ये भी पढ़ें

पत्रिका के स्टिंग का बड़ा असर, एमपी-राजस्थान बॉर्डर से गायब हुए अवैध वसूली करने वाले
नीमच
Khabar Ka Asar

आपको बता दें कि, राजधानी में शनिवार शाम से शुरु हुए गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन आज यानी रविवार सुबह भी शहर के कमलापति घाट पर जारी रहा।

सौरभ कॉलोनी में महाआरती और भंडारा

भोपाल में भगवान गणेश को विदाई (Photo Source- Patrika Input)

शहर में स्थित सौरभ कॉलोनी चांदबड़ में गजानन उत्सव समिति ने लगाई गणेशजी की झांकी में महाआरती के बाद भंडारे के साथ समापन हुआ। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र साहू ने बताया कि वैसे तो समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष की भूमिका में सहयोग करते हैं। झांकी कॉलोनी के सभी युवाओं ने मिलकर बैठाए हैं। आखिरी दिन हुई महाआरती और भंडारे में बड़ी संख्या में युवाओं युवा शामिल हुए।

भारत टॉकीज से निकला चल समारोह

भोपाल में भगवान गणेश को विदाई (Photo Source- Patrika Input)

चल समारोह का शुभारंभ भारत टॉकीज सेंट्रल लायब्रेरी के पास से हुआ। जो इतवारा, मंगलवारा, हनुमानगंज, जनकपुरी, सिंधी मार्केट, भवानी चौक सोमवारा, रेतघाट होते हुए रानी कमलापति घाट पर पहुंचा।

भोपाल में भगवान गणेश को विदाई (Photo Source- Patrika Input)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 01:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘अगले बरस तू जल्दी आ’ मनुहार के साथ बप्पा को विदाई, झिलमिल झांकियों के साथ निकला चल समारोह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट