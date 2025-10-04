Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी को मिलेगी 57 प्रतिशत बिजली, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पंप स्टोरेज पर बनी सहमति

Sardar Sarovar - सरदार सरोवर परियोजना में गुजरात के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश एवं गुजरात में सहमति बन गई है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 04, 2025

Agreement reached on 57 percent power for MP under the Sardar Sarovar Project

Agreement reached on 57 percent power for MP under the Sardar Sarovar Project

Sardar Sarovar - सरदार सरोवर परियोजना में गुजरात के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश एवं गुजरात में सहमति बन गई है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मध्यप्रदेश और गुजरात के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को सरदार सरोवर प्रोजेक्ट संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों का आपसी समन्वय से निराकरण करने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई।

सरदार सरोवर से संबंधित इस अहम बैठक की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा गुजरात के मुख्य सचिव पंकज जोशी ने संयुक्त रूप से की। बैठक में नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, सचिव जॉन किंग्सली, एसएसएनएनएल के सीएमडी मुकेश पुरी तथा दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर बनी सहमति

दोनों राज्यों के बीच सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में गुजरात के गरुड़ेश्वर वियर के माध्यम से पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर खासा विवाद चल रहा था पर बैठक में इस पर सहमति बन गई। मध्यप्रदेश सरकार इसमें सशर्त सम्मिलित होगी। इससे प्रदेश को बिजली में 57 प्रतिशत की भागीदारी मिलेगी।

सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में आने वाली सरकारी राजस्व, आबादी एवं वन भूमि की प्रतिपूर्ति राशि को लेकर भी बैठक में सिद्धांत तय किए गए। दोनों राज्यों की लेनदारी एवं देनदारी के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि दोनों राज्यों की वित्तीय टीम आपस में विचार कर अगले कुछ दिनों में वित्तीय समायोजन पर निराकरण करेगी।

बता दें कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के गरुड़ेश्वर वियर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर मध्यप्रदेश सरकार की असहमति के कारण विवाद चल रहा था। गुजरात इस प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त पानी की मांग कर रहा है, जिसका मध्य प्रदेश विरोध कर रहा था। राज्य का कहना है कि वह पहले ही अपने हिस्से का पानी दे चुका है। अब और पानी देना संभव नहीं है।

गुजरात को सरदार सरोवर बांध के दरवाजों की टेस्टिंग के लिए अधिक पानी चाहिए। इसके लिए वह मध्यप्रदेश पर दबाव बना रहा है।

इधर मध्य प्रदेश का कहना है कि उसने पहले ही 1600 एमसीएम पानी दे दिया है और अब अधिक पानी देना उसके लिए संभव नहीं है। दोनों राज्यों के बीच पानी का बंटवारा नर्मदा जल बंटवारे समझौते के तहत होना है।

सरकार सरोवर प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच अन्य विवाद भी हैं। मुआवजा और बिजली के वितरण जैसे अन्य मुद्दों पर भी विवाद चल रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को बड़ी राहत, सीएम कल देंगे फसल का मुआवजा, सीधे बैंक खातों में आएगी राशि
मंदसौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 09:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी को मिलेगी 57 प्रतिशत बिजली, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पंप स्टोरेज पर बनी सहमति

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेंगलुरु, हैदराबाद की आईटी कंपनियों में काम कर रहीं छोटे से शहर की 125 से ज्यादा लड़कियां

More than 125 girls from Betul working in IT companies
भोपाल

‘चक्रवात’ ने पकड़ी रफ्तार: 55 जिलों में कराएगा ‘मूसलाधार बारिश’, IMD ने दी चेतावनी

mp weather
भोपाल

एमपी में एक और सिरप बनी खतरनाक, बाजारों में बिक रही दवा वापस बुलाई

Another dangerous syrup recalled from markets in MP
भोपाल

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सीट होगी अधिक आरामदायक, जीएम ने दिए निर्देश

vande bharat coach
भोपाल

एमपी में एमएसपी से 600 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान, बर्बाद हो जाएंगे किसान

Maize farmers in MP face loss of Rs 600 per quintal below MSP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.