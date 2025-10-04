एमपी को मिलेगी 57 प्रतिशत बिजली, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पंप स्टोरेज पर बनी सहमति

Sardar Sarovar - सरदार सरोवर परियोजना में गुजरात के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश एवं गुजरात में सहमति बन गई है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मध्यप्रदेश और गुजरात के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को सरदार सरोवर प्रोजेक्ट संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों का आपसी समन्वय से निराकरण करने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई।