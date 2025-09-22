किसानों को 63 हजार तक का लाभ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया GST के नए स्लैब का गणित

Shivraj singh- देशभर की तरह एमपी में भी जीएसटी के नए स्लैब आज से लागू हो गए हैं। अनेक उत्पादों पर जीएसटी स्लैब में खासी छूट मिली है। आज से जरूरी सामानों पर सिर्फ दो स्लैब में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। टेक्स सिस्टम को आसान बनाने और आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जीएसटी कटौती के अनुपात में उत्पादों की एमआरपी में कटौती कर दी गई है। कई कंपनियां और दुकानदार ऐसे सभी उत्पाद अब कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तक की कटौती का अनुमान जताया जा रहा है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है। उन्होंने पूरा गणित बताते हुए कहा कि इससे किसानों को खासा लाभ होगा।