किसानों को 63 हजार तक का लाभ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया GST के नए स्लैब का गणित

Shivraj singh- देशभर की तरह एमपी में भी जीएसटी के नए स्लैब आज से लागू हो गए हैं। अनेक उत्पादों पर जीएसटी स्लैब में खासी छूट मिली है। आज से जरूरी सामानों पर सिर्फ दो स्लैब में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। टेक्स सिस्टम को आसान बनाने और आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जीएसटी कटौती के अनुपात में उत्पादों की एमआरपी में कटौती कर दी गई है। कई कंपनियां और दुकानदार ऐसे सभी उत्पाद अब कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तक की कटौती का अनुमान जताया जा रहा है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है। उन्होंने पूरा गणित बताते हुए कहा कि इससे किसानों को खासा लाभ होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ICAR-CIAE, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां कृषि उपकरण और इनपुट किट वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान GST के नए स्लैब पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने इसे खासतौर पर किसानों के लिए लाभकारी बताया।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि GST रिफॉर्म से कृषि उपकरण बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्होंने छोटे-बड़े ट्रैक्टर आदि पर किसानों को होनेवाले लाभ का पूरा लेखाजोखा सामने रखा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई है। कृषि उपकरणों के भी दाम कम हुए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बड़े ट्रैक्टरों में किसानों को इससे 63 हजार रुपए तक का लाभ होगा। छोटे ट्रैक्टर में 23 हजार रुपए तक बचेंगे। इतना ही नहीं कम्बाइन हार्वेस्टर पर तो 187000 रुपए की बचत होगी।
बता दें कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर यानि आज से लागू हो गई है। पुराने 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब को हटाकर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है। लग्जरी और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर GST 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
नए स्लेब लागू होने का वाहन मार्केट पर जबर्दस्त असर दिख रहा है। टू-व्हीलर की कीमतों में 7 हजार से 20 हजार तक और कार की कीमतों में 50 हजार से डेढ़ लाख तक की कमी आ गई है। इससे खूब एडवांस बुकिंग हो रही है।