एमपी में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी के मददगार मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर पर कार्रवाई कब! पत्र से मची हलचल

MP Ministers- मध्यप्रदेश में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करने, उन्हें ब्लेकमेल कर मुस्लिम बनाने के आरोपी मछली परिवार पर जहां कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है वहीं इस मामले में प्रदेश के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी घिरते जा रहे हैं। राज्य सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों पर मछली परिवार को राजनैतिक संरक्षण के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी और प्रदेश सरकार पर बेहद हमलावर रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को प्रदेश के मंत्रियों विश्वास सारंग और कृष्णा गौर को मछली परिवार का मददगार बताते हुए सीएम मोहन यादव से पूछा कि इन पर कार्रवाई कब की जाएगी! उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर कहा है कि सत्ता और संगठन के कई नेता मछली परिवार के संरक्षक रहे हैं। पटवारी के इस पत्र ने सूबे की सियासी हलचल बढ़ा दी है।
इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। हमारी सरकार ने मछली, मगर सबको ठिकाने लगाया है। 13 सितंबर को दिए सीएम के इस बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्र लिखकर पूछा कि मछली परिवार से जुड़े मंत्रियों पर कार्रवाई कब होगी! उन्होंने अन्य कई नेताओं, अफसरों पर भी सवाल उठाए।
जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा - अर्श से फर्श पर पहुंचे मछली परिवार के संरक्षक बने रहने के आरोपों से घिरे हुए, आपकी काबीना के सदस्य विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और सत्ता व संगठन के ऐसे तमाम मददगार करार दिए जा रहे चेहरों-जिनके तार मछली परिवार से बरसों बरस जुड़े रहने के पुख्ता प्रमाण आप जुटा चुके हैं- के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब करेंगे!
बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी सपा भी मछली परिवार के मददगार मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस में दावा किया कि मुझे सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि हिंदू युवतियों से दुष्कर्म-लव जिहाद का आरोपी शारिक मछली प्रदेश के किसी मंत्री के बच्चों की फीस चुका रहा था। हालांकि मनोज यादव ने मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी।
सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने यह सवाल भी किया कि सहकारिता विभाग, मंत्री विश्वास सारंग के पास है, फिर भी अब तक मछली परिवार की अवैध समितियों के टेंडर निरस्त क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री आरोपी को बुलेट पर पीछे बैठाकर उसके साथ घूम रहे हैं, खुद अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, उनपर कार्रवाई हो। डॉ. मनोज यादव ने कोलुआ की 24 एकड़ जमीन और बैंक खातों की जांच की मांग भी की।