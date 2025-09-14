एमपी में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी के मददगार मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर पर कार्रवाई कब! पत्र से मची हलचल

MP Ministers- मध्यप्रदेश में हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करने, उन्हें ब्लेकमेल कर मुस्लिम बनाने के आरोपी मछली परिवार पर जहां कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है वहीं इस मामले में प्रदेश के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी घिरते जा रहे हैं। राज्य सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों पर मछली परिवार को राजनैतिक संरक्षण के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी और प्रदेश सरकार पर बेहद हमलावर रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को प्रदेश के मंत्रियों विश्वास सारंग और कृष्णा गौर को मछली परिवार का मददगार बताते हुए सीएम मोहन यादव से पूछा कि इन पर कार्रवाई कब की जाएगी! उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर कहा है कि सत्ता और संगठन के कई नेता मछली परिवार के संरक्षक रहे हैं। पटवारी के इस पत्र ने सूबे की सियासी हलचल बढ़ा दी है।