14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

17 जनवरी को इंदौर आएंगे राहुल गांधी, बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही एमपी कांग्रेस

Rahul Gandhi- एआईसीसी ने राहुल गांधी के इंदौर दौरे को हरी झंडी दी, विरोध प्रदर्शन की व्यापक तैयारी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 14, 2026

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (Photo-ANI)

Rahul Gandhi - कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। वे भागीरथपुरा में दूषित जल के सेवन के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों से भेंट करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। एआईसीसी द्वारा उनके दौरे की तारीख तय करने के बाद पार्टी के प्रादेशिक नेता कार्यक्रम की विस्तार से रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। राहुल गांधी के इंदौर आगमन के मौके पर कांग्रेस प्रदेशभर में बड़े आंदोलन की तैयारी करने में लगी है।

भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के सेवन से अब तक 23 लोग दम तोड़ चुके हैं। जानलेवा पानी के इस मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है। मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में उग्र प्रदर्शन किए।

इंदौर त्रासदी को लेकर कांग्रेस ने विरोध स्वरूप 11 जनवरी को इंदौर में ही न्याय यात्रा निकाली थी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के भी शामिल होने की चर्चा थी लेकिन तब वे नहीं आ सके। अब उनका इंदौर का कार्यक्रम तय हो गया है। एआईसीसी ने राहुल गांधी के इंदौर दौरे के 17 जनवरी की तारीख तय की है।

एआईसीसी द्वारा राहुल गांधी के इंदौर दौरे को हरी झंडी

कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले के मुताबिक एआईसीसी द्वारा राहुल गांधी के इंदौर दौरे को हरी झंडी दे दी गई है। अब प्रदेश नेता उनके विस्तृत कार्यक्रम की रूपपेरखा बना रहे हैं।

प्रदेशस्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने पर चर्चा

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से मिलेंगे। यहां मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। इस दिन प्रदेशस्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने पर भी चर्चा चल रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए
भोपाल
Government deposited ₹6942 crore in the accounts of MP farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 03:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 17 जनवरी को इंदौर आएंगे राहुल गांधी, बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही एमपी कांग्रेस

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के कांग्रेस विधायक ने SC-ST जन प्रतिनिधियों को लेकर कहे आपत्तिजनक शब्द

MLA Phool Singh Baraiya
भोपाल

दावोस की तैयारियां शुरू, मंत्रालय में मंथन… स्विट्जरलैंड से पहले MP का Global एजेंडा तय

CM Mohan Yadav Visit Davos Switzerland soon
भोपाल

सीवेज के पानी से सब्ज 85% खेत, आपका परिवार खा रहा जहरीली सब्जियां

MP news Patrika Padtal big reveals poisonous vegetables in Bhopal
भोपाल

खौफनाक, 12वीं पास ने किया 7 साल के मासूम का इलाज, मौत

12th pass fake doctor treated 7 years old child died
भोपाल

गोकशी पर सख्त एक्शन, 32 करोड़ के स्लॉटर हाउस पर ताला, ठेका मालिक ब्लैक लिस्टेड

Slaughter house closed in bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.