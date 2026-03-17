मौत के बाद भी ‘पिता’ बन सकता व्यक्ति, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

अध्ययन में 50 प्रतिशत मामलों में जीवित स्पर्म पाए गए। करीब 44 प्रतिशत में शुक्राणु सक्रिय और गतिशील थे। कुछ मामलों में शुक्राणुओं की जीवन क्षमता 72 प्रतिशत तक थी। यह आंकड़े बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्रजनन कोशिकाएं अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। एम्स ने वासो-एपिडिडाइमल वॉश नामक तकनीक विकसित की है, जिसके तहत पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित तरीके से स्पर्म निकाले जाते हैं। उपयोग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जैसी आधुनिक सहायक में किया जा सकता है।