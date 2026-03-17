17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

2 बजे फटेंगे RDX… एमपी के नापतौल विभाग को दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल पर आया धमकी भरा मेल, प्रशासन में हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 17, 2026

Threatening Email to naptaul vibhag mp

Threatening Email to naptaul vibhag mp- धमकी भरे ईमेल की कॉपी(Photo: patrika)

MP: मध्य प्रदेश को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हर बार की तरह इस बार भी ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई है। लेकिन इस बार ये धमकी स्कूल को या किसी और भवन को नहीं बल्कि राजधानी भोपाल स्थित नापतौल विभाग को मिली है। ईमेल से भेजे गए विभाग को धमकी दी गई है कि दोपहर दो बजे यहां आरडीएक्स बम फटेंगे। मेल मिलने के बाद विभाग समेत पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई। जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियो को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि नापतौल विभाग को दो दिन में यह दूसरी बार धमकी मिली है। सोमवार को भी

यहां पढ़ें पूरा मेल

अब मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए

ये पहली घटना नहीं है ऐसा तीन चार बार हो चुका है। पुलिस अब तक किसी को भी नहीं ढूंढ पाई है। कल एक मेल अंग्रेजी भाषा में आया था। अब नापतौल विभाग भोपाल में आज फिर धमकी भरा मेल मिला है, 2 आरडीएक्स बम फटने की बात कही है। पुलिस को जानकारी दे दी है, मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
-उमा शंकर तिवारी, महामंत्री, तृतीय कर्मचारी संघ

बता दें कि हाल के दिनों में ऐसा दो तीन बार हो चुका है जब किसी स्कूल, अस्पताल या यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिससे एमपी में सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थितियां दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

खबर लगातार अपडेट की जा रही है।

ये भी पढ़ें

आपकी नसों में भी प्लाक/ब्लॉकेज! जानें क्या है? कैसे बनता है और कब बढ़ाता है हार्ट अटैक रिस्क?
Patrika Special News
Healthy Heart Dial ka sach series part 6 know the inflammation is main cause of heart attack blockage and plaque

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 11:25 am

Published on:

17 Mar 2026 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 2 बजे फटेंगे RDX… एमपी के नापतौल विभाग को दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौत के बाद भी ‘पिता’ बन सकता व्यक्ति, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

AIIMS Bhopal-ICMR Research
भोपाल

CM मोहन यादव का ऐलान, अब ‘खेती’ में नहीं खर्च करने पड़ेंगे लाखों रुपए

CM Mohan Yadav Announces
भोपाल

एमपी में 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, स्ट्रांग सिस्टम हो रहा एक्टिव, आज पड़ेगी भीषण गर्मी

Storm And Rain Alert in MP
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट, 3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को मिल सकती है मंजूरी

3% Hike in Dearness Allowance in MP May Receive Approval Today
भोपाल

एमपी के 5 जिलों में बनेंगे नए निकाय और उपनगर, शुरु हुई बड़ी प्रशासनिक कवायद

New Civic Bodies and Suburbs to be Established in 5 Districts of MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.