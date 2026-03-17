2 बजे फटेंगे RDX… एमपी के नापतौल विभाग को दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

MP: मध्य प्रदेश को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हर बार की तरह इस बार भी ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई है। लेकिन इस बार ये धमकी स्कूल को या किसी और भवन को नहीं बल्कि राजधानी भोपाल स्थित नापतौल विभाग को मिली है। ईमेल से भेजे गए विभाग को धमकी दी गई है कि दोपहर दो बजे यहां आरडीएक्स बम फटेंगे। मेल मिलने के बाद विभाग समेत पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई। जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियो को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि नापतौल विभाग को दो दिन में यह दूसरी बार धमकी मिली है। सोमवार को भी