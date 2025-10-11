AIIMS में प्लाज्मा चोरी का अंतरराज्यीय गिरोह से कनेक्शन, नासिक पहुंची पुलिस की टीम

अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें कथित तौर पर अंकित को एक ही दिन में कई बार प्लाज्मा यूनिट चुराते हुए दिखाया गया था। इसके बाद ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र प्रसाद की शिकायत के बाद, बागसेवनिया पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच से पता चला कि अंकित कई हफ्तों से प्लाज्मा चुराकर बैरागढ़ के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले अपने दोस्त अमित जाटव को बेच रहा था। दोनों को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद, पुलिस ने अमित के एक दोस्त लकी को हिरासत में लिया।